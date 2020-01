Intel stále neodhalil 10jádro Core i9-10900K. Prý má problém s vysokou spotřebou

Už nějakou dobu se objevují informace o chystaném 10jádrovém procesory řady Comet Lake-S, který by měl dostat oficiální označení Core i9-10900K a stane se tak nástupcem současného 8jádra Core i9-9900K. Zatím je ale ticho po pěšině.

Na letošním CESu se Intel pochlubil mnoha novinkami a marketingovými prezentacemi, odhalení desetijádra jsme se ale nedočkali. Dle informací webu Computerbase je důvodem vysoká spotřeba čipu se současnou 14nm technologií výroby.

Problém totiž je, že už Core i9-9900K má při využití všech jader na maximální frekvenci 4,7 GHz spotřebu přes 200 W. Pokud k tomu přidáme další dvě jádra a ještě zvýšíme maximální frekvenci na 4,9 GHz, je dle neoficiálních informací spotřeba přes 300 W.

Je otázkou, jak Intel tento problém případně vyřeší a jestli nakonec dokáže vše u finálních čipů nastavit tak, aby se dodržel alespoň standard PL2 s maximální hranicí 250 W. Pokud by spotřeba byla příliš vysoká, byla by nutná i speciální kompatibilita u základních desek, které by v rámci napájecích obvodů musely takový odběr pro socket ustát.

Čeho se nakonec od Intelu v tomto směru dočkáme? To bychom se měli dozvědět snad ještě v tomto čtvrtletí.