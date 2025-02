Intel se v EU vyhnul obří pokutě kvůli monopolu. Naopak mu teď unie ještě musela zaplatit půl miliardy eur

Intel loni na podzim vyhrál více než 20 let táhnoucí se spor s Evropskou komisí, která mu původně vyčíslila miliardovou pokutu za to, že výrobce PC různými způsoby zvýhodňoval, pokud budou do počítačů instalovat (pouze) jeho procesory, nikoliv konkurenční. Evropské soudy nakonec uznaly, že Komise neprokázala, že by toto chování vedlo k narušení hospodářské soutěže, a tak se Intel pokutě vyhnul.

A když se Intel před dvěma lety v odvolacím řízení dočkal částečného zrušení původního rozhodnutí, naopak to byl on, kdo zažaloval Evropskou komisi a požadoval úroky z prodlení ve výši 593 milionů eur. V aktuálních hospodářských výsledcích firma potvrdila, že již peníze dostala. Agentuře Reuters pak komisařka Teresa Ribera, která má nově pod sebou hospodářskou soutěž v EU, řekla, že Komise v listopadu firma zaplatila 515,5 milionu eur. Spor je tak definitivně u konce.

Pro Intel je to ale jen drobnou útěchou. Firma totiž v oné finanční zprávě uvedla, že loňský rok byl pro ni první, kdy ve všech čtyřech kvartálech skončila v mínusu. Za celý fiskální rok utržila 53,1 miliardy dolarů, o 2 % méně než v roce 2023. V něm však ještě dokázala vydělat 1,7 miliardy dolarů, zatímco loni čistá ztráta činila 18,8 miliardy dolarů. Oslabily všechny důležité divize kromě té síťové.

Obrovskou „sekeru“ pak mají na svědomí továrny Intel Foundry, které technologicky zaostávají a nemají lukrativní zakázky nejen od partnerů, ale ani od Intelu. Ten teď klíčové produkty vyrábí u TSMC.