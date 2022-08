Intel se na nových grafikách zbavuje nativní podpory DirectX 9. Soustředí se na DirectX 12 a emulaci

S novými grafickými kartami Arc Alchemist už dříve Intel avizoval, že si skvěle poradí s hrami podporující DirectX 12, avšak u starších to v porovnání s konkurencí nebude takový zázrak. Má to svůj důvod – Intel se rozhodl zrušit podporu velmi starého DirectX 9 a to platí i u všech grafických čipů Xe od série modelů procesorů Core 12. generace.

Aby ale i starší hry byly hratelné, řeší to Intel pomocí emulace, kdy open source vrstva D3Don12, na které pracuje Microsoft, převádí rozhraní DirectX 9 na DirectX 12. Řešit od začátku veškeré problémy všech možných her v rámci minulosti je totiž naprosto nemožné a stávající výrobci grafických karet jako AMD nebo Nvidia mají výhodu v tom, že v nabobtnalých ovladačích jsou všechny až 20 let staré historické optimalizace her uložené.

I když výkon nebude nikdy tak vysoký jako při nativním přístupu, emulace i ve stávající formě prý funguje velmi efektivně a propad výkonu je minimální. Navíc je nutné brát v potaz, že starší hry jsou z dnešního pohledu a hardwaru už velmi nenáročné. Jde tak spíše o různé chyby, které by se mohly emulací vyskytnout.

Uvidíme, jestli se k podobnému kroku odhodlá třeba i Nvidie s AMD, což by výrazně zjednodušilo a zmenšilo grafické ovladače.