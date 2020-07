Intel prozradil, že informace ke grafickým kartám Xe zveřejní v polovině příštího měsíce

Zcela nová generace grafických karet od Intelu, která bude cílená nejen na segment integrovaných grafických čipů v procesorech, ale i jako velké a výkonné grafické karty pro desktopy a výpočetní karty pro servery a datacentra, bude již brzy oficiálně představena.

I když se očekávalo, že se uvedení dočkáme v období kolem září nebo října, kdy nové grafiky chystá Nvidia i AMD, Intel na vlastním twitterovém účtu prozradil, že se podrobných informací dočkáme už za 20 dní.

Dle tweetu, který ale Intel posléze smazal, by tak oficiální představení mělo nejspíše proběhnout 17. srpna na konferenci Hot Chips. Intel má ale naplánovanou i další virtuální událost na 2. září. Možná se tak dočkáme rozdělení informací na dvě části – velmi technickou o podrobném fungování nové architektury a začátkem září už marketingovou, která bude už prezentovat konkrétní modely, co půjdou do prodeje.

Intel by totiž zářijovou událost mohl spojit i s uvedením procesorů Tiger Lake (11. generace Core), které budou mít integrovanou grafikou Gen12 (Xe).