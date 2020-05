Intel představil svůj nejrychlejší procesor pro hráče a další čipy Core. Maximem je 10 jader

Intel představil 10. generaci procesorů Intel Core řady Comet Lake-S pro desktopy. Nejvíce očekávaným čipem tohoto odhalení byl nejvýkonnější model Core i9-10900K, který nastupuje současného osmijádra Core i9-9900K. Novinka má jader 10 a stane se nejvýkonnějším herním procesorem v nabídce Intelu. Představena byla ale celá řada procesorů od Celeronů, přes Pentia, Core i3, i5, i7 až po tu nejvýkonnější i9.

Natřikrát boostovaná frekvence

Nejvýkonnější procesor dostal ještě téměř identické dvojče v podobě modelu Core i9-10900KF, který nabídne stejné parametry, ale nebude mít v sobě grafické jádro s grafikou Intel UHD Graphics 630. Bude proto o něco levnější a je to jasná volba pro ty, kteří neuvažují ani o nouzovém provozu počítače na integrovanou grafiku.

Jader má procesor 10, výpočetních vláken zvládne obstarat dvojnásobek, TDP je 125 W (loni bylo jen 95 W) a frekvence dosahuje maxima až 5,3 GHz. Ale pozor, s frekvencemi je to trochu složitější. Základní takt je 3,7 GHz a maximální boost, který zvládnou všechna jádra je 4,8 GHz. Jenže v případě požadavku systému na ještě vyšší výkon se začne z procesoru ždímat nejvyšší možné maximum v několika stupních.

Prvně přichází na řadu klasický boost jednoho jádra, které lze přiřadit nejnáročnější jednovláknové úloze a takt navýšit na 5,1 GHz. Vylepšená technologie Turbo Boost Max Technology 3.0 si však dokáže procesor zanalyzovat a do dvou nejkvalitnějších jader dokáže poslat až 5,2 GHz, aniž by to mělo vliv na stabilitu procesoru a jeho přehřívání.



Přehled nových nejvýkonnějších herních procesorů od Intelu

A nakonec se připojí ještě Intel Thermal Velocity Boost, který jádra dovolí krátkodobě zatížit i nad míru toho, co by snesla trvale. Hodí se tedy na vyrovnání špičkových požadavků na výkon. Pokud teplota procesoru nepřekročí určitou mezi, dostane se na jedno jádro až 5,3 GHz a na všechna ostatní až 4,9 GHz.

Hodí se připomenout, že zmiňované TDP 125 W je uváděno pro základní takt 3,7 GHz. Pokud se tedy dostanete s takty až k pěti gigahertzům, počítejte s tím, že si procesor vyžádá ještě daleko vyšší příkon. Špičková spotřeba u nejvyššího modelu Core i9 je až 250 W, v případě Core i7 pak 229 W. Pokud tedy nemáte slušný zdroj a chlazení, počítejte s omezením. Procesory podporují HyperThreading, operační paměti DDR4-2666/2933 a PCI Express 3.0.

Z hlediska výrobních procesů se Intel stále spoléhá na 14nm technologii, ale již opakovaně optimalizovanou, takže ji označuje jako „14 nm++“. Mezi další zlepšené parametry patří například podpora pamětí DDR4-2933, rozšířené možnosti přetaktování nebo třeba integrovaná podpora Wi-Fi 6.

Core i7, i5, i3 a také lepší Pentia a Celerony

Samozřejmě nezůstalo jen u vlajkové lodi, představena byla celá nová řada procesorů 10. generace. Nejvýkonnější Intel Core i7 má maximum na osmi jádrech a frekvenci 5,1 GHz v boostu, přičemž základ je 3,8 GHz. Odemčené modely mají TDP 125, ale běžné kupodivu jen 65 W.



Cenově dostupnější procesory Intel Core i5 a Intel Core i3

Procesory Intel Core i5 budou maximálně šestijádrové, ale také tady nám narostly frekvence. Stejně jako u sedmiček je tu TDP 65 W, jen u nejvýkonnějších odemčených modelů se základním taktem 4,1 GHz se udává 125 W.

Hyperthreading je nyní dostupný i v řadě Intel Core i3, takže při maximu 4 fyzických jader, dokáže procesor zpracovávat až 8 vláken. Nejvyšší model i3 nabídne základní takt 3,8 GHz a boost až 4,8 GHz.

Nové jsou také Pentia a Celerony. Ty jsou určeny pro základní stolní počítače, takže tu neočekávejte boost frekvencí a vetší množství jader. Jsou to prostě základní dvoujádra za nízkou cenu. Mají ale hyperthreading a takty až přes 4 GHz, takže výkon nebude úplně marný.



Nová nabídka vylepšených Celeronů a Pentií

Extra úsporné procesory pro minipočítače

Intel aktualizoval i řadu T určenou pro minipočítače, případně počítače typu „vše v jednom“. Je to řada procesorů od Celeronu až po Intel Core i9 a u všech je přitom maximem 35 W TDP.



Řada nových procesorů s TDP 35 W pro minipočítače

Na konci května s novým socketem LGA 1200

Do obchodů by se procesory měly dostat na konci května. Pokud se vám některý zalíbil, připravte se ovšem na to, že bude potřeba koupit i novou základní desku s novým socketem LGA 1200 a některým z nových čipsetů B450, H410, H470 nebo Z490. Nové desky jsou samozřejmě už také na cestě a přijdou do obchodů společně s novými procesory.



CZC.cz už má zalistovanou hromadu připravovaných základních desek se socketem LGA 1200

Má to ale jednu pozitivní zprávu – socket má kompatibilní konstrukci pro chladiče jako u LGA 115x, takže není nutné kupovat různé adaptéry pro stávající chladiče například pro bloky pro vodní chlazení nebo kvalitnější velké chladiče.

Překvapením je i to, že některé základní desky podporují PCI Express 4.0 u hlavních slotů a některé i u M.2 slotů. Má to ale samozřejmě háček – představené čipy podporují pouze PCI Express 3.0, takže je to pouze příprava na další generaci čipů Rocket Lake, které už budou mít podporu PCI Express 4.0. Výhodou tak je, že bude stačit vyměnit procesor a sběrnice se dvojnásobně zrychlí.

Ceny určuje AMD

Co se týče cen, můžete se orientovat podle dolarových cen uváděných v posledním sloupečku tabulek. Jen nezapomeňte po přepočtu ještě přičíst DPH. Intel to každopádně nesmí s cenami vzhledem k silné konkurenci ze strany AMD přehánět, a tak nejvýkonnější model Core i9-10900K vyjde přibližně na 14 700 Kč včetně daně.

Tento model je přímo namířený proti 12jádru AMD Ryzen 9 3900X, který se prodává za 13 tisíc korun. Intel je tak dražší a má o dvě jádra méně, takže uvidíme, jak si povede v testech. Lze předpokládat, že v jednojádrových aplikacích bude mít navrch, ale u vícejádrových aplikací, kterých je dnes většina, bude mít možná problém.

Pokud ale neplánujete přetaktování, varianta bez „K“ bude stát podobně jako Ryzen 9 3900X, který sám o sobě nejde příliš přetaktovat.

Odemčená Intel Core i7-10700K s osmi jádry a integrovanou grafikou vyjde na 11 200 Kč a například základ solidních cenově dostupných herních sestav v podobě Intelu Core i5-10600KF bez grafického jádra vyjde na 7 100 Kč. Tento procesor běží v základu na 4,1 GHz a také ho bude možné ještě přetaktovat. Konkurencí je mu AMD Ryzen 5-3600X, který se nyní prodává za šest a půl tisíce.

O výhodnosti tak nakonec rozhodnou až nezávislé srovnávací testy.