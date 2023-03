Intel potvrdil vývoj 144jádrového procesoru. Na AMD ale asi stačit nebude

Během webináře s investory Intel ukazoval roadmapu chystaných produktů. Nejvíce pozornosti budí ten, jenž přijde v první polovině roku 2024. Půjde o serverový čip Xeon „Sierra Forest“, který bude plně postaven na malých efektivních jádrech, jež dnes firma používá jako doplňková u mobilních a desktopových procesorů, případně samostatně u nejlevnějších úsporných čipů do notebooků a minipočítačů.

Sierra Forest bude stát na 144 atomových jádrech chystané architektury Crestmont, nástupce aktuální série Gracemont. Procesor vzejde z výrobní technologie Intel 3 a zamíří na platformu LGA 7529. Ta bude domovem i pro čipy Granite Rapids, které budou postavené na velkých jádrech Redwood Cove. Dorazí krátce po Sierra Forest. Bližší informace o parametrech, TDP nebo cílovém výkonu zatím Intel neprozradil.

Soupeřem Sierry Forest bude Epyc Bergamo od AMD. Také hlavní rival chystá malá a velká jádra, u něj je ale takové označení příliš přísné. U Intelu se jádra výrazně liší ve výbavě i výkonu, jde to dost odlišné architektury. V případě AMD jde o odvozeninu výkonných jader.

Bergamo využije až 128 jader Zen 4c, které mají totožnou instrukční sadu jako Zen 4, ale používají optimalizovanou výrobu a spotřebují méně křemíku, neboť nejsou dimenzované na tak vysoké takty. Pro některé úlohy je výhodnější mít více trochu pomalejších jednotek. Sesterský serverový model Epyc Genoa má 96 plnotučných jader Zen 4.

Intel tak se 128jádrovým procesorem bude mít papírově navrch, v praxi ale zřejmě bude pomalejší, to by Crestmont musí udělat velký evoluční skok. Pro AMD hraje do karet i fakt, že Zen 4c podporuje SMT, tudíž pracuje s 256 vlákny. Bergamo navíc přijde o rok dřív, AMD s ním počítá na první polovinu 2023.

Zdroj: Intel via Hot Hardware