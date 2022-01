Intel postaví v americkém Ohiu obrovskou továrnu na výrobu čipů za 20 miliard dolarů

V rámci snahy získat zpět pozici předního výrobce polovodičů v době celosvětového nedostatku čipů investuje Intel 20 miliard dolarů (cca 429 miliard korun) do výstavby výrobního závodu ve městě New Albany v americkém státě Ohio, nedaleko hlavního města Columbus. Firma své plány exkluzivně potvrdila magazínu TIME.

Intel v areálu o rozloze 400 hektarů postaví nejméně dva závody, kde bude provádět výzkum, vývoj a realizovat výrobu svých nejmodernějších počítačových čipů a zaměstná nejméně tři tisíce lidí. Výstavba bude zahájena v letošním roce a závod by měl být uveden do provozu do roku 2025.

Továrna Intelu v Ohiu

Stavba továrny Intelu je největší investicí soukromého sektoru v historii Ohia a světlým bodem v několika posledních desetiletích, která byla pro výrobní průmysl v Ohiu velmi neutěšená. Velcí zaměstnavatelé, jako General Motors, zde propustili tisíce lidí, protože se pracovní místa v továrnách přesunula na jih USA a do zámoří.

„Očekáváme, že se stane největším místem pro výrobu křemíkových součástek na světě,“ řekl o nové továrně generální ředitel Intelu Pat Gelsinger. Firma má možnost rozšířit své působiště až na 2000 akrů a až osm továren. „Pomohli jsme založit Silicon Valley. Nyní se chystáme vytvořit Silicon Heartland,“ dodal.

Oznámení přichází v době, kdy se v USA prosazuje snaha o zvýšení domácí výroby polovodičů. Podle Asociace polovodičového průmyslu (SIA) klesl podíl čipů vyrobených v USA ze 37 % v roce 1990 na pouhých 12 %. Částečně k tomu došlo kvůli obrovským pobídkám, které nabízejí jiné země, aby nastartovaly výrobu polovodičů na svém území.

Výroba polovodičů ve Spojených státech roste mnohem pomaleji než v jiných zemích, zejména ve srovnání s východní Asií. Částečně je tomu tak proto, že podle SIA stojí vybudování a provoz továrny po dobu 10 let o 30 % více peněz než na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji nebo Singapuru.

Snaha o vyřešení nedostatku čipů

Vzhledem k tomu, že prudký růst poptávky a potíže s dodavatelským řetězcem vedly v minulém roce k nedostatku čipů, došlo nejen v USA k ochromení celé řady průmyslových odvětví. Mezi nejvíce postižené v tomto směru patří automobilový průmysl.

Čipy pohánějí tisíce výrobků, jako jsou automobily, mobilní telefony, spotřebiče, herní konzole a lékařské přístroje. Postupně došlo k vyčerpání zásob, které výrobci nestíhali doplňovat, což způsobilo problémy v globálním dodavatelském řetězci a zvýšilo ceny aut a dalšího zboží.

V zájmu zajištění spolehlivějšího zásobování čipy zvažuje federální vláda poskytnutí pobídek výrobcům čipů v USA. Zákon „CHIPS for America“, který byl přijat v loňském roce, sice schválil investice do výroby čipů, ale neposkytl finanční prostředky. Senát v červnu odsouhlasil financování ve výši 52 miliard dolarů, ale Sněmovna reprezentantů tento zákon nepřijala.

Intel se také připojil k dalším výrobcům, včetně konkurenčních společností AMD, NVIDIA a GlobalFoundries, a společně s prezidentem Bidenem lobbují za financování výzkumu a výroby polovodičů. Pat Gelsinger se proto ve Washingtonu setkal s několika vedoucími představiteli, aby zdůraznil potřebu rozšířit v USA kapacity pro výrobu polovodičů.