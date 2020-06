Intel posiluje grafickou divizi. Z AMD přetáhl šéfa týmu pro herní konzole

Intel tento rok představí vlastní samostatnou grafickou kartu nové generace – Xe, která bude postavená na škálovatelné architektuře s možností použití jak v samotných čipech, tak i jako high-end grafika v desktopech nebo výpočetní karta v serverech. Počátky projektu sahají až do roku 2017, kdy Intel přetáhl zkušeného Raju Kodira, který si pod sebe vzal celou grafickou divizi v Intelu.

Intel dle informací webu CRN nyní získal další důležitý mozek od AMD, konkrétně šéfa divize pro herní konzole, SoC (System on Chip) a cloudového hraní, který pracoval třeba i na nadcházejícím Xboxu Series X. Ali Ibrahim strávil v AMD 13 let a v poslední době měl na starosti i další spojené projekty (platformy, spotřeba, výkon, bezpečnost čipů). Pravděpodobně měl tedy blízko ke všemu, co se týkalo grafiky a platformy jako takové. Dříve měl z pozice hlavního architekta na starost i čipy APU s integrovanou grafikou.

Nelze se tak divit, že v Intelu nastoupil na pozici „VP of Platform Architecture and Engineering“, která spadá pod zmíněnou grafickou divizi. Přetahování však probíhá i na druhou stranu, přesně ve stylu toho, kde daná společnost potřebuje posílit řady. AMD tak začátkem roku přetáhla od Intelu vysoce postaveného manažera Dana McNameru, který nově vede byznysovou divizi pro vícejádrové serverové čipy EPYC.