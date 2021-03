Intel poprvé promluvil o Thunderboltu 5. Nové rozhraní zrychlí na 80 Gb/s

Intel loni vydal specifikace nového rozhraní Thunderbolt 4, které přineslo několik nových funkcí, ale rychlost 40 Gb/s oproti předchozí generaci neposunulo. To by se mělo změnit až s chystanou pětkou, promluvil o tom Ben Hacker, šéf I/O divize Intelu, v rozhovoru pro Tom's Hardware.

Zatím není nic pevně dané, protože bude pokračovat vývoj stávajícího rozhraní, tedy jeho řadičů a periferií. Thunderbolt 5 ještě není ani na papíře, jen v hlavách inženýrů. Z Hackerova vyjádření ale vyplývá, že by v Intelu chtěli zvýšit rychlost na dvojnásobných 80 Gb/s, přičemž by zachovali konektor USB-C i měděné vodiče. Optické by měly zůstat jen volitelné určené pro komunikaci na delší vzdálenosti.

Cesta ke zvýšení rychlosti je logická, poslední dvě generace Thunderboltu mají datové linky postavené na sběrnici PCI Express 3.0. V počítačích se už ale běžně potkáváme s verzí 4.0 s dvakrát vyšší propustností.

O dalších funkcích můžeme jen spekulovat, ale nabízí se například kompatibilita s obrazovým a zvukovým rozhraním DisplayPort 2.0, prvním schopným přenášet rozlišení až 16K.

Thunderbolt převzal pověst nejprogresivnějšího sériového rozhraní v počítačích. Jeho třetí verzi Intel nejprve uvolnil i ostatním výrobcům a před dvěma lety se stal vzorem i pro USB4.