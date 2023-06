Intel opravdu přejmenuje procesory. Místo Core i7 přijdou Core 7 a Core Ultra 7

Změnu názvosloví už Intel naznačil před měsícem, teď prozradil bližší detaily. Po 15 letech se opravdu zbavuje „íček“ a nové procesor od chystané generace Meteor Lake ponesou název Core nebo Core Ultra. Co však firma popisuje jako zjednodušení, zatím působí spíš složitě.

Íčko bylo dlouhé roky symbol. Stačilo vidět i3, i5, i7 nebo i9 a veděli jste i bez dalších indicií, že jde o procesor. Věděly to i vyhledávače. Lidé zkrátka měli v počítači „í sedmičku“.

Teď se Intel nejen zbaví písmene, ale zavede dvě oddělené řady procesorů. Základní ponesou název Core 3, 5 nebo 7, vyšší série se budou jmenovat Core Ultra 5, 7 nebo 9.

Čím se budou odlišovat, to zatím nevíme. Ultra by mohly být ty výkonnější desktopové modely, tedy dosavadní série -K či -KS, v případě mobilních čipů by šlo o -H a -HX.

Jenže jako příklad firma uvádí, že může dorazit například procesor Core 7 ##xxxH, kde ## má symbolizovat generaci, xxx konkrétní model a H může rovněž označit výkonností třídu danou hodnotu TDP.

A to nemluvím o tom, že názvy Intel Core 3 a Intel Core 5 jsou nebezpečně podobné přejmenovaným výrobním procesům Intel 3 a Intel 5, což bude pro vyhledávače také matoucí. No, snad v Intelu vědí, co dělají…