Intel načrtnul procesory pro příští roky. Mluví o nižší spotřebě i tisíckrát vyšším výkonu superpočítačů

Po roce 2024, tedy spíše až kolem roku 2025, dorazí procesory Lunar Lake, které už budou vyráběné technologií Intel 18A (asi kolem 3 nm až 4 nm). Intel neprozradil příliš mnoho detailů, ale tyto čipy možná budou na trhu spolu s Arrow Lake, ale budou cílit na jiný segment se zaměřením co nejvyšší efektivity, tedy výkonu na watt.

Tyto procesory už budou vyráběné technologií Intel 4 (7 nm), takže přinesou další snížení spotřeby, respektive zlepšení efektivity. Zároveň budou mít přepracovanou integrovanou grafiku tGPU s novou generací architektury Intel Xe (mělo by jít o Gen13). Zatímco u Raptor Laku už Intel bude podporovat A.I. akcelerátor přes modul, v čipech Meteor Lake už bude integrovaný. Intel tak díky tomuto přechodu umožní, aby vývojáři začali akcelerátor pro aplikace používat dříve, než bude integrovaný.

Intel neprozradil, jaké změny se odehrají na straně architektury, ale slibuje zvýšení výkonu v až dvouciferných hodnotách. To bude nejspíše důsledek právě většího počtu jader, v jednojádrovém výkonu takový skok nelze příliš očekávat.

Procesory Raptor Lake budou kompatibilní se stávajícím socketem pro čipy Alder Lake a to platí i pro varianty BGA, takže výrobci notebooků a podobných zařízení budou mít návrh a výrobu s novými procesory mnohem jednodušší. Čipy budou mít opět trochu vylepšené přetaktování a také možnost přídavného modulu pro akceleraci umělé inteligenci, který půjde osadit do slotu M.2.

I když jsme se letos v lednu na CESu dočkali spousty novinek od Intelu, tentokrát Intel na setkání s investory zveřejnil chystané novinky a hlavně plány do budoucna pro následující roky. Intel se po letech opět vrátil k rychlejšímu tempu inovací, k čemuž ho mimo jiné donutil nový šéf i velký návrat AMD. Co nás tedy v nejbližší době čeká od Intelu za nové čipy a technologie?

Díky tomu bude značný rozdíl v tom, kolik jader budou zmíněné procesory mít. V případě Granite Rapids a výkonných jader to bude mnohem méně než u Sierra Forest s úspornými jádry. Velký počet úsporných jader bude samozřejmě ideální pro virtualizaci a nabídku jednodušších cloudových služeb s nízkou cenou. Například AMD už v roce 2023 (rok před Intelem) bude mít hybridní čipy minimálně s 128 jádry, která rovněž budou úspornější, takže lze očekávat, že Intel bude cílit na podobné hodnoty. Bližší informace o počtu jader ale Intel zatím neprozradil.

V druhé polovině roku 2022 rovněž dorazí speciální verze s rychlou pamětí HBM2E o kapacitě 64 GB, která zvýší paměťovou propustnost čtyřnásobně na 1,22 TB/s (oproti osmikanálovému zapojení operačních pamětí DDR5-4800), což pro určité typy úloh umožní masivní nárůst výkonu. Ve výsledku by tímto měl Intel porazit AMD a jeho 3D V-cache, ovšem uvidíme, za jakou „cenu“, protože 64 GB paměti HBM2E bude znamenat velké zdražení procesoru.

Ještě během prvního čtvrtletí letošního roku by měl Intel vypustit nové serverové procesory Xeon Scalable – Sapphire Rapids, které jsou vyráběné technologií Intel 7 (10 nm). Tyto procesory budou mít až 56 jader, přičemž budou podporovat operační paměti DDR5, rozhraní PCI Express 5.0, pokročilá rozšíření (Intel Advanced Matrix, Intel Data Streaming Accelerator, Intel Quick Assist), pokročilé bezpečnostní prvky (Intel Software Guard, Intel Crypto Acceleration, Intel Totam Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resillience) a také Compute Express Link (CXL).

Superpočítače – procesor a grafika v jednom

Pro oblast superpočítačů, kde jsou nároky na výkon ještě na mnohem vyšší úrovni než u běžných serverů a datacenter, chystá Intel nový typ platformy s označením Falcon Shores.

Platforma přinese škálovatelnou architekturu, která bude využívat jeden společný socket pro procesor i grafiku. Nebavíme se přitom o integrované grafice pro nějaká videa či hraní. Jde o plnohodnotný výkonný procesor s instrukční sadou x86 a výkonnou výpočetní grafickou kartu typu Xe-HPC.

Falcon Shores dorazí v roce 2024, bude mít unifikovanou paměť a oproti současným platformám bude možné zvýšit hustotu výkonu na socket až pětkrát více oproti současným platformám. Zároveň se samozřejmě zvýší i propustnost pamětí a kapacita. Výroba těchto speciálních hybridních čipů bude využívat technologii Intel 20A nebo Intel 18A.

Intel plánuje, že přechod na tuto architekturu umožní do roku 2027 stavět superpočítače s výkonem poprvé v oblasti ZFLOPS (Zettaflops). Sice jsme ještě oficiálně nepřekročili EFLOPS (Exaflops) u žádného současného superpočítače, ale takové už jsou ve výstavbě.

Zda se do pěti let podaří pokořit další tisícinásobek, je otázkou. Doposud k tomu vždy bylo potřeba přibližně 10 let. Intel tak nejspíše použil klasický trik s tím, že takový výkon nebude v Linpacku, ale v rámci jednoduchých A.I. výpočtů s nízkou přesností.