Intel má první samostatné grafické karty Iris Xe a Iris Xe Max. Budou ale fungovat jen na některých počítačích

Dalo by se to jistě označit za historický moment, alespoň z pohledu Intelu. Intel totiž začal dodávat samostatné desktopové grafické karty s architekturou Gen12.

Intel se pro výrobu nových grafických karet spojil s výrobci jako Asus, Colorful a dalšími, kteří je připravují pro výrobce počítačů. Zatím jsou tedy cílovou skupinou OEM výrobci, takže v e-shopech tyto modely nejspíše zatím nekoupíme.



Model od Colorful

Intel aktuálně uvedl dva modely - Iris Xe a výkonnější Iris Xe Max. Obě karty používají čip DG1 vyrobený 10nm technologií SuperFin a mají 4 GB paměti LPDDR4X se 128bitovým rozhraním. Propustnost pamětí je pouze 68 GB/s.



Model s pasivním chlazením od Asusu

Grafika Intel Iris Xe má 80 exekučních jednotek, model Iris Xe Max pak 96 EU. Obě karty podporují PCI Express 4.0, vystačí si se čtyřmi linkami a jejich TDP je 30 W, respektive 25 W. Jedná se tedy o low-end karty, takže nic speciálního pro hráče, spíše pro sestavy, kde by integrovaná grafika nestačila. Každopádně trochu to nedává smysl, protože moderní integrované grafiky od Intelu zvládají takřka vše, co je při běžné práci potřeba, včetně možnosti připojení monitorů s vysokým rozlišením a hardwarové akcelerace moderních kodeků.

Důležitou informací ale je, že tyto grafické karty fungují jen na určitých platformách, konkrétně s procesory Core 9. generace (Coffee Lake-S) a 10. generace (Comet Lake-S) ve spojení s čipsety Intel H310C, B365, H410 a B450. Výrobci počítačů budou muset navíc použít i speciální BIOS pro desky s těmito čipsety.

