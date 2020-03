Intel má pro Linux nový ovladač integrovaných grafik. Snižuje spotřebu a zvyšuje výkon

Intel se v poslední hodně zaměřil na operační Linux a přináší spousty vylepšení, na které se čekalo i dlouhé roky. Nedávno šlo ale třeba i o USB4, nicméně tentokrát se opět jedná o oblast grafických čipů přímo od Intelu.

Intel zveřejnil nové opravy pro ovladač P-state pro Linux, který je určen pro integrované grafické čipy v procesorech Intel. Hlavní vylepšení se týká jak efektivity (výkon na watt), která se zlepšila až o 43 % a která ovlivňuje i celkovou spotřebu a zahřívání čipu, tak i samotného výkonu.

Dle Intelu by se měl grafický výkon u čipů s architekturou Ice Lake zvýšit až o 15 %. Intel se rovněž chystá na představení vlastních samostatných grafických karet Xe s novou architekturou. Tyto karty by měly nabídnout vysoký výpočetní výkon jak pro desktop, tak i pro servery a datacentra. Právě pro tyto čipy musí mít Intel ovladače co možná nejvíce optimalizované.