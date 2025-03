Intel má nového ředitele. Firmu znovu povede skromný inženýr

Přibližně tři a půl měsíce byl největší výrobce procesorů bez stabilního ředitele. Firmu po odchodu Pata Gelsingera společně vedli finanční šéf David Zinsner a vedoucí počítačové divize Michelle Johnston Holthaus. Představenstvo Intelu ale nakonec našlo člověka, který by měl dokončit restrukturalizaci a vrátit firmu zpět na vrchol. Bude jím Lip-Bu Tan.

Pětašedesátiletý rodák z Malajsie je vystudovaný jaderný inženýr s titulem z MIT. Jeho první kariérní kroky mířily do energetiky, ve druhé polovině 80. let pak spoluzaložil investiční společnost Walden International. Jejím prostřednictvím pomáhal tehdy mladým polovodičovým startupům jako Creative Technology (zvukové karty) nebo S3 Graphics (grafické karty). Investoval též do čínské firma Sina, která v zemi provozuje mj. oblíbenou sociální sítí Weibo.

Od roku 2004 se angažoval ve společnosti Cadence Design Systems, kde byl nejdříve v představenstvu, ale posléze se stal i prezidentem a výkonným ředitelem. Cadence se zabývá softwarem a hardwarem sloužícím pro návrh počítačových čipů, plošných spojů nebo třeba léků. Předloni pak firmu opustil a šel si užívat důchodu. Ne na dlouho.

„Pod mým vedením bude Intel společností zaměřenou na inženýrství. Budeme se snažit vyvíjet ty nejlepší produkty, pozorně naslouchat našim zákazníkům a držet odpovědnost za závazky, které přijímáme, abychom budovali důvěru. Vyznávám jednoduchou filosofii: Zůstaň pokorný. Tvrdě pracuj. Potěš naše zákazníky. Když se ukotvíte v těchto třech základních přesvědčeních, dějí se dobré věci. To platilo v každé práci, kterou jsem kdy měl, a je to způsob, jakým budu jako váš generální ředitel přistupovat k práci, která mě čeká,“ říká Tan.

S podobnou filosofii firmu přebíral také Pat Gelsinger, který rovněž působil skromně a chtěl se zaměřit na inženýrství, které mu osobně bylo blízké. Je tedy otázkou, co přesně se za Tana změní a jak firma bude vypadat po dokončení restrukturalizace, během níž zařízne mnoho produktů a propustní 15 % zaměstnanců.