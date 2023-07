Intel slaví 55 let! Připomeňte si 6 klíčových milníků v historii firmy

1. Tři muži na startu Přesně před 55 lety, 18. července roku 1968, byl založený Intel – americká technologická firma, která je už dlouhé roky největším výrobcem procesorů pro osobní počítače. Seznamte se s příběhem, jak taková firma vůbec mohla vzniknout. V šedesátých letech se integrované obvody staly zásadní elektronickou součástkou. Pravda, zprvu si je mohla vzhledem k ceně dovolit pouze armáda a NASA, ale uplatnění se postupně rozšiřovalo. Pro tehdejší výrobce čipů to bylo nesmírně dynamické období. Poptávka rostla, stejně jako konkurence. Se zvyšujícím se odbytem se radikálně snižovala cena a do toho probíhal divoký rozvoj tehdy ještě velmi mladých výrobních technologií. Dravcem v tomto oboru se stala firma Fairchild Semiconductors, kterou spoluzaložil americký vědec, konstruktér a vynálezce Robert Noyce. Měl spoustu zkušeností. Předtím pracoval pro firmu Williama Shockleyho, který vynalezl tranzistor. Sám Robert Noyce má však na kontě také jeden ze zásadních vynálezů – to když se mu podařilo několik tranzistorů sloučit do jednoho integrovaného obvodu. Ačkoli byl Robert Noyce tahounem Fairchild Semiconductors, neměl nad firmou plnou kontrolu a její směřování se mu přestalo líbit. A tak se na jaře roku 1968 zeptal svého blízkého kolegy Gordona Moorea: „Co takhle založit novou firmu?“ A tak se začala psát historie Intelu...

Gordon Moore (vlevo) a Robert Noyce. Nerozlučná dvojka, která změnila svět mikroprocesorů. Poznali se už v laboratoři Williama Shockleyho, vynálezce tranzistoru. Jenže nebylo to tak jednoduché. Museli získat peníze, technologické zázemí, zaměstnance... Pomohl jim společný přítel Artur Rock, který byl technologickým investorem u Rockefelerů a potřebnou investici pro rozjezd firmy jim pomohl získat. Firmu založili a vlastnili Noyce a Moore, ovšem s rozjezdem pomáhal ještě třetí „uprchlík“ z Fairchild Semiconductors – Andy Grove. Ten se však stal jen zaměstnancem a jak se časem ukázalo, cítil se kvůli tomu trochu ukřivděný. Stal se ale stejně jako dva oficiální zakladatelé Intelu silnou oporou firmy a později také jejím nejvyšším šéfem.

Andrew Grove na snímku z roku 1997 Začátky byly zejména pro Grovea nesmírně stresující. Měl dvě malé děti a vsadil svou budoucnost na novou firmičku, vedenou dvěma skvělými vědci, ovšem manažersky tápajícími. Ani na jménu se zprvu nemohli shodnout. 18. července 1968 byla bez velkých fanfár založena NM Electronics a až teprve později napadlo zakladatele to dokonalé jméno – Intel, zkratka z Integrated Electronics.

2. Jak prorazit mezi konkurencí Nebylo paradoxně zcela jasné, do jakého vývoje se vlastně pustit. Nakonec se rozhodli, že zkusí štěstí v oblasti pamětí pro počítače – ale jakou technologií je vyrábět?

Gordon Moore (vlevo) a Robert Noyce Kromě toho – i jiní hodlali dělat to samé. Aby dokázali nabídnout paměťové čipy levnější a výkonnější, než konkurence, to vyžadovalo řadu inovací. Bylo také třeba sehnat další investory, což zajistil Rock. Noyce pro tyto potřeby vypracoval podnikatelský plán a investorům naštěstí stačilo slovo slavného Noyceho, že firma bude vyvíjet nové čipy, a nikdo se ani neptal jaké. Peníze se jen hrnuly. Nažhavení investoři dokonce volali i zakladatelům domů a pokoušeli se doprošovat o nějaký ten podíl na firmě. Nelze se jim divit. Pokud byste tehdy do Intelu investovali 100 000 dolarů, což byl minimální vklad, dnes by měl hodnotu přes tři miliardy.

Andy Grove, Robert Noyce a Gordon Moore v roce 1978 I v Intelu si přesto Noyce uchoval svou pověstnou skromnost. Na parkovišti firmy neměl žádné vyhrazené místo a jeho kancelář byla naprosto stejná, jako kanceláře jeho podřízených. Neměl žádnou vlastní sekretářku a nijak se nevyvyšoval, neakceptoval žádná osobní privilegia. S perfekcionistickým Moorem se skvěle doplňovali – zatímco Noyce se jako vizionář díval do dáli, Moore řešil konkrétní technické problémy. Jedním z „triků“ Noyceho manažerského stylu bylo nechat řešit problémy i ty níže postavené zaměstnance. Zkrátka, když zašli za svým šéfem a chtěli po něm rozhodnutí, Noyce se je pokoušel vést k vlastní inovaci, k vlastnímu řešením.

Robert Noyce (stojící) a Gordon Moore. Klíčová dvojka, která stála u zrodu Intelu S tím jak stoupal počet tranzistorů na čipu, tak stoupal jejich výkon a klesala cena. V roce 1964 si této zákonitosti všiml Gordon Moore a formuloval svůj známý Mooreův zákon, který předpovídá zdvojnásobení počtu tranzistorů na čipu každé dva roky. Je ovšem třeba říci, že v diskusích s Moorem si této závislosti jako první všiml už Noyce, nicméně Moore ji jako první propagoval. Mooreův zákon „Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí.“ Toto původní znění z roku 1965 už dnes tak přesně neplatí. Počet tranzistorů se totiž zdvojnásobí přibližně každé dva roky. Mooreův zákon to ale nijak neznehodnocuje, je to jen korekce exponenciální křivky. Navíc při sledování výkonu či energetické efektivity stále platí 18měsíční perioda. Díky ní se už za působení ve firmě Fairchild Semiconductors pustili do předpovědi domácích počítačů, osobních komunikátorů a dalších ve své době zcela fantastických zařízení, které měly v blízké budoucnosti být každému dostupné. A sázka na tuto predikci se vyplácela.

3. Od pamětí k prvním mikroprocesorům Na jaře roku 1969, ani ne rok po založení společnosti, oznámil Intel svůj první produkt – paměť SRAM 3101 o velikosti 64 bitů, vyrobenou bipolární technologií. Rychlost, s jakou to ta nová firmička dokázala, brala dech. Intel měl v té době osmnáct zaměstnanců a nikdo nedokázal pochopit, jak je možné za tak krátkou dobu s tak málo lidmi vytvořit hotový produkt, přitom lepší než vše ostatní na trhu. Fakt, že byla použita moderní bipolární technologie, vedla k tomu, že konkurence se mylně pokoušela Intel následovat po špatné cestě. O pár měsíců později se zrodila první ROM 3301 o tehdy převratné velikosti 1024 bitů a k překvapení všech i model SRAM 1101. Ten však, což nikdo nechápal, už nebyl vyroben bipolárně, ale procesem MOS.

Intel 1101. První čip vyráběný technologií MOS Tento zcela nový výrobní postup vynalezl mladý fyzik Federico Faggin, který sice zatím pracoval ve Fairchildu, ale v brzké budoucnosti měl pomoci Intelu vyrobit první mikroprocesor světa. MOS byl v této době velice náročným výrobním procesem, o čemž svědčí i fakt, že některé firmy jej dokázaly implementovat až v polovině sedmdesátých let. Jak to dokázal ten maličký Intel, to byl téměř zázrak. A kdyby jenom to. V říjnu 1970 se zrodil paměťový čip DRAM 1103, což byl první moderní čip tohoto typu, který umožnil stavbu opravdu rychlých mikropočítačů. Jen něco přes dva roky trvalo firmě Intel, aby přesvědčila i ty největší skeptiky, že Bob Noyce a Gordon Moore jsou opravdu výjimeční zakladatelé. A to tehdy nikdo netušil, že firma pracuje na ještě mnohem revolučnějším projektu, který zcela změní svět elektrotechniky – na prvním mikroprocesoru.

4. Střídání kapitánů Intel měl sice dobře, ale přicházely i krize. Nabobtnalá firma se v sedmdesátých letech musela pročistit a strukturu zefektivnit tak, aby vydělávala a uspokojila investory. Znamenalo to škrty a propouštění, což Robert Noyce nesl velmi těžce a osobně, se zaměstnanci totiž soucítil. Navíc se přidaly i osobní partnerské problémy, a tak v roce 1975 vedení firmy přenechal Gordonu Mooreovi.

Čtyři bývalí šéfové Intelu před budovou pojmenovanou po Robertu Noycem na snímku z roku 2003. Zleva: Gordon Moore (CEO v letech 1975-1987), Craig Barrett (1998-2005), Andy Grove (1987-1998) a Paul Otellini (2005-2013). Robert Noyce byl CEO Intelu v letech 1968-1975, zemřel v roce 1990. Do nedávna firmu vedl Brian Krzanich, nyní se nový šéf hledá Byly to těžké časy, kdy vůbec nebylo jasné, zda se tato mladá dynamická firma dokáže prosadit vedle mnohem větších a proslulejších, jako byly Texas Instruments či Motorola. Vždyť ještě v roce 1972, tedy po čtyřech letech existence, měla firma obrat pouhých 18 milionů a stále nevydělávala. Tvrdí se, že Intel byl jedinou velkou firmou, kterou kdy založil v podstatě nefunkční manažerský kolektiv. Ve skutečnosti byl tento kolektiv perfektně vyvážený. Noyce s Moorem vytvořili skvělý pár, kdy jeden byl inovátor zahleděný do dálky a do oblak, zatímco druhý precizní detailista, který zkoumal každou chybu v těch snových vizích svého kolegy. Více o jednotlivých šéfech Intelu: Robert Noyce: Nejvýznamnější z osmi zrádců Gordon Moore: Mistr preciznosti, který předpověděl vývoj čipů Andy Grove: Bojovník, který zachránil Intel Ani jeden z nich ale neměl tu potřebnou tvrdost vrcholového manažera, který dokáže své podřízené tvrdě přitlačit, když to vyžaduje nutnost, který dokáže jasně rozhodnout. Ani jeden z nich si neliboval v nutnosti svými rozhodnutími někoho zranit či dokonce rozzlobit. A právě na tuto roli byl skvělý ten třetí do party – Andy Grove. Jeho styl managementu byl ve striktním rozporu s uvolněnou atmosférou ve firmě, kdy i poslední inženýr mohl svůj nejnovější nápad prodebatovat s nejvyšším šéfem. Ale zatímco s Noycem či Goorem se dalo vyjít pomocí nekonečných diskusí, s Grovem nic takového neexistovalo. Grove si zcela neformálně zajistil místo skutečného výkonného ředitele, ačkoliv se nejvyšším šéfem firmy stal až v roce 1987.

5. Těžký boj mezi procesory Ačkoliv firma přišla jako první s mikroprocesorem, bylo po první desetiletí její existence mnohem důležitější odvětví vývoje a výroby paměťových čipů. S nimi začínala a rychle získala dominanci. Jenže netrvalo dlouho a objevila se japonská konkurence, která byla stále více smrtící. A tak nakonec Intel na další vývoj a výrobu paměťových čipů rezignoval a věnoval se primárně mikroprocesorům a jejich podpůrným obvodům. Celý ten počáteční boj malé firmy s obry byl nesmírně náročný. Firma postupně přišla s mikroprocesory, od i4004 přes i4040 po i8008, které ovšem stále znamenaly pouze „přílepek“ k tomu hlavnímu, co firma vyráběla – k paměťovým čipům. Poprvé 5 GHz bez přetaktování! Intel chystá výroční procesor Core i7-8086K Poté firma promarnila devět měsíců, po které tvůrce těchto čipů i celého výrobního procesu – Federico Faggin – nebyl schopen přesvědčit své šéfy, aby mu dovolili vývoj ještě lepšího, přímo dokonalého mikroprocesoru. Když konečně kývli, trvalo to jen půl roku a v roce 1974 se na trhu objevil i8080, první skutečně plně použitelný mikroprocesor, s nímž bylo možné postavit solidně výkonný mikropočítač. Faggin byl nakonec ze zákulisních bojů tak znechucen, že Intel opustil a založil si vlastní konkurenční společnost Zilog. Jenže v tom samém roce se objevila na trhu konkurence od Texas Instruments a Motoroly a původní náskok Intelu vzal za své. Následoval rok 1975, kdy nejen, že se na trhu objevily další konkurenční mikroprocesory, třeba slavný MOS6502, který byl tak levný, že donutil celou konkurenci brutálně snížit cenu, ale ještě k tomu se přidala neštěstí (například vyhořela továrna firmy v Pekingu) a ekonomická deprese. Právě to byly další důvody odchodu Roberta Noyceho z vedení firmy. Vzhledem k tomu, že Intelu ujížděl vlak na poli mikroprocesorů, bylo rozhodnuto začít s nějakým velkým projektem, který všem vytře zrak. Byl to mikroprocesor iAPX 432 a znamenal málem katastrofu. Projekt se nejprve jmenoval i8800, ovšem navzdory jménu neměl se svými předchůdci nic společného. Intel se pokusil naprosto uniknout konkurenci tím, že vytvoří mikroprocesor zcela nové 32bitové generace s vlastnostmi daleko předstihujícími cokoliv jiného.

Byl to vlastně kompromisní čip, konkurenční Motorola nabízela vyšší výkon. Ale přesto se v IBM rozhodli použít 8086 od Intelu. Zřejmě rozhodla cena. Podpora objektového programování, mikrokódu, multitaskingu, správy paměti, mnoha datových typů... Nešlo o jediný čip, ale o celý systém, který byl ostatně nakonec postaven na dvojici čipů – 43201 a 43202. Intel ve snaze pokořit Moorův zákon pokořil sám sebe. Jakkoliv specifikace vypadala impozantně, systém nemohl být hotový brzy (objevil se až v roce 1981), no a to nakonec způsobilo, že sice nabízel mnoho funkcí, ale byl pomalý, neboť se sestával z dvou separátních čipů. Ve chvíli, kdy se objevil na trhu, už existovaly jiné, sice ne tak propracované, ovšem rychlejší a cenově dostupnější čipy. Naštěstí si v Intelu uvědomili, že iAPX 432 bude vyvíjen hrozně dlouho a proto se narychlo v roce 1977 pustili do projektu, jak co nejjednodušeji upgradovat svůj zastarávající i8080. Jenže, jak už jsme si řekli, nejlepší tehdejší tvůrce mikroprocesorů Federico Faggin už v Intelu nepracoval, takže se nelze divit, že i8086 byl plný kompromisů. Ano, šestnáctibitový, to bylo hezké, výkonný, to se také líbilo, ale rozhodně nešlo o nějaký zázrak.