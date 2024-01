Intel má hromadu nových procesorů. I v roce 2024 chce oslnit dvoujádrem

Intel v minulém týdnu doplnil procesorové řady pro desktopy i notebooky o několik nových modelů. I když slovo nové by spíš mělo být v uvozovkách, protože jde o staré známé čipy Raptor Lake, které americká firma polila živou vodou. Odladěnější výroba dovolila zvýšit takty, aniž by rostla i spotřeba. Technologicky ale jde o starší čipy.

Nejvýkonnější notebooky

Do nejvýkonnějších notebooků míří čipy označené jako Core 14000HX se základním TDP na úrovni 55 W, jejichž energetický limit je ale skoro třikrát vyšší. Raptor Lake Refresh čítá pět nových modelů, trochu zajímavý je jen ten prostřední. Core i7-14650HX totiž oproti předchůdci přidává dvě velká jádra, celkově jich má osm a k nim ještě osm malých.

Intel dále chce 14. generaci notebookových čipů spojit s nástupem Wi-Fi 7 a Thunderboltu 5, podpora nových rozhraní se ale neváže nutně k těmto procesorům, protože tyto technologie nejsou součástí procesorů, ale vyžadují zvláštní řadiče.

Herní i aplikační výkon Core i9-14900HX má být díky vyšším taktům a více jádrům o jednotky až nižší desítky procent na Ryzenem 9 7945HX(3D), avšak Intel tradičně neuvádí, při jaké spotřebě toho dosáhl. Brzy zamíří na trh přes 60 různých notebooků s těmito čipy, takže nezávislá měření ukážou i to, jak je na tom Raptor Lake Refresh po stránce efektivity.

Model Jádra/HT (P+E) Frekvence P Frekvence E L3 cache iGPU DDR5 TDP i9-13980HX 24/32 (8+16) 2,2–5,6 GHz 1,6–4,0 GHz 36 MB 32 EU, 1,65 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i9-13950HX 24/32 (8+16) 2,2–5,5 GHz 1,6–4,0 GHz 36 MB 32 EU, 1,65 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i9-14900HX 24/32 (8+16) 2,2–5,8 GHz 1,6–4,1 GHz 36 MB 32 EU, 1,65 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i9-13900HX 24/32 (8+16) 2,2–5,4 GHz 1,6–3,9 GHz 36 MB 32 EU, 1,65 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i7-13850HX 20/28 (8+12) 2,1–5,3 GHz 1,5–3,8 GHz 30 MB 32 EU, 1,60 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i7-14700HX 20/28 (8+12) 2,1–5,5 GHz 1,5–3,9 GHz 33 MB 32 EU, 1,60 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i7-13700HX 16/24 (8+8) 2,1–5,0 GHz 1,5–3,7 GHz 30 MB 32 EU, 1,55 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i7-14650HX 16/24 (8+8) 2,2–5,2 GHz 1,6–3,7 GHz 30 MB 16 EU, 1,60 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i7-13650HX 14/20 (6+8) 2,6–4,9 GHz 1,9–3,6 GHz 24 MB 16 EU, 1,55 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i5-13600HX 14/20 (6+8) 2,6–4,8 GHz 1,9–3,6 GHz 24 MB 32 EU, 1,50 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i5-14500HX 14/20 (6+8) 2,6–4,9 GHz 1,9–3,5 GHz 24 MB 32 EU, 1,55 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i5-13500HX 14/20 (6+8) 2,5–4,7 GHz 1,8–3,5 GHz 24 MB 16 EU, 1,50 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i5-14450HX 10/16 (6+4) 2,4–4,6 GHz 1,8–2,5 GHz 20 MB 16 EU, 1,50 GHz 5600 MHz 55 W (157 W) i5-13450HX 10/16 (6+4) 2,4–4,6 GHz 1,8–2,4 GHz 20 MB 16 EU, 1,45 GHz 5600 MHz 55 W (157 W)

Ultrabookové čipy

Raptor Lake Refresh v nejúspornější 15W variantě dorazí ve třech modelech. Zde se jen o 100 až 200 MHz posunuly frekvence jader a opravdovou novinkou jsou pouze názvy, u kterých se pojede podle jiného klíče. Už žádné Core i a čtyři čísla, ale Core a tři čísla.

V tomto segmentu už Intel navíc má o nástupnickou řadu Meteor Lake, která má výkonnější CPU i GPU, k tomu neurální koprocesor. Ale vyšší budou i ceny.

Model Jádra/HT

(P+E) Frekvence P Frekvence E L3 cache iGPU LPDDR5 TDP Core 7 150U 10/12

(2+8) 1,8–5,4 GHz 1,2–4,0 GHz 12 MB 96 EU, 1,30 GHz 6400 MHz 15 W (55 W) i7-1365U 10/12

(2+8) 1,8–5,2 GHz 1,3–3,9 GHz 12 MB 96 EU, 1,30 GHz 6400 MHz 15 W (55 W) i7-1355U 10/12

(2+8) 1,7–5,0 GHz 1,2–3,7 GHz 12 MB 96 EU, 1,30 GHz 6400 MHz 15 W (55 W) Core 5 120U 10/12

(2+8) 1,4–5,0 GHz 0,9–3,8 GHz 12 MB 80 EU, 1,25 GHz 6400 MHz 15 W (55 W) i5-1345U 10/12

(2+8) 1,6–4,7 GHz 1,2–3,5 GHz 12 MB 80 EU, 1,25 GHz 6400 MHz 15 W (55 W) i5-1335U 10/12

(2+8) 1,3–4,6 GHz 0,9–3,4 GHz 12 MB 80 EU, 1,25 GHz 6400 MHz 15 W (55 W) i5-1334U 10/12

(2+8) 1,3–4,6 GHz 0,9–3,4 GHz 12 MB 80 EU, 1,25 GHz 5200 MHz 15 W (55 W) Core 3 100U 6/8

(2+4) 1,2–4,7 GHz 0,9–3,3 GHz 10 MB 64 EU, 1,25 GHz 5200 MHz 15 W (55 W) i3-1315U 6/8

(2+4) 1,2–4,5 GHz 0,9–3,3 GHz 10 MB 64 EU, 1,25 GHz 5200 MHz 15 W (55 W) i3-1305U 5/6

(1+4) 1,6–4,5 GHz 1,2–3,3 GHz 10 MB 64 EU, 1,25 GHz 5200 MHz 15 W (55 W) U300 5/6

(1+4) 1,2–4,4 GHz 0,9–3,3 GHz 8 MB 48 EU, 1,10 GHz 5200 MHz 15 W (55 W)

Úsporné desktopové čipy

Nejvíce přírůstků si Intel připravil do desktopových počítačů. Na podzim přinesl „káčkové“ modely Intel Core 14000 s TDP 125 W. Teď firma míří do nižších pater s 65- a 35W procesory. Mají tedy nižší frekvence i méně jader. V obou případech jde Intel trochu do extrému. Takty totiž začínají na úrovni jednoho gigahertze a počet jader na dvou.

Ano, i v roce 2024 firma jako novinku uvádí dvoujádrový procesor. Jen už to není Pentium nebo Celeron, protože tyto značky již Intel nepoužívá, ale jmenuje se prostě Processor 300. Nemá žádný turbo režim, používá fixní frekvenci 3,9 GHz. TDP je přesto 46 W, byť jej výkonem smáznou mnohem úspornější mobilní čipy. Třístovka mimochodem existuje ještě v úspornější variantě Processor 300T s frekvencí 3,4 GHz a TDP 35 W.

S takovými parametry se operovalo před 18 lety s prvními procesory Core 2 Duo. Ty jsou z dnešního pohledu pochopitelně několikanásobně pomalejší, protože novější architektury masivně zvýšily IPC, přinesly větší cache, podporu rychlejších pamětí nebo nových instrukcí. Ale stejně je trochu legrační psát o novém desktopovém dvoujjádru.