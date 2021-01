Intel letos začne u TSMC vyrábět 5nm procesory. Na rok 2022 už plánuje 3nm čipy

Intel na CESu oznámil, že zvažuje možnost vyrábět procesory u TSMC. Důvodem je samozřejmě velmi zastaralá vlastní technologie výroby, která nestačí konkurovat AMD a nově ani Applu. Intel už u TSMC a UMC vyrábí 15 % až 20 % speciálních čipů, analytická firma TrendForce ale přišla s informacemi, že začne outsourcovat i výrobu „velkých“ procesorů.

Už ve druhé polovině tohoto roku by si měl Intel nechat u TSMC vyrábět 5nm čipy řady Core i3. Zatím není jasné, o jaké modely a architekturu půjde, ale z pohledu efektivity, tedy spotřeby a výkonu by to mohla být velká „bomba“.

Dle informací TrendForce navíc už Intel plánuje využití 3nm technologie, kterou TSMC ještě připravuje na druhou polovinu roku 2022. V případě 3nm technologie už by měl Intel vsadit nejmodernější výrobu i na procesory střední třídy a high-end, což by znamenalo velké problémy pro AMD. Společnost AMD je totiž aktuálně přibližně na ročním zpoždění, protože i když už má TSMC 5nm výrobu, procesory s architekturou Zen 3 jsou vyráběné 7nm technologií. Nelze tomu divit – nejnovější technologie je přibližně dvakrát dražší než předchozí generace, takže si ji zatím ve velkém dovolí více méně jen Apple.

Intel se díky tomu bude moci podobně jako AMD soustředit čistě na návrh architektury a optimalizace procesoru, nejmodernější výrobu zajistí TSMC. Intel v současnosti vyrábí úsporné mobilní čipy 10nm technologií a 7nm technologie je stále ve vývoji.

Lze předpokládat, že Intel zkrátka změní mix, jaké čipy si vyrábí sám a jaké bude dávat TSMC, protože všechny procesory a čipy rozhodně nemusí dostat nejnovější technologii a vystačí si starší optimalizovanou výrobou, která má skvělou výtěžnost, a tím pádem i nižší náklady.

Představení společnosti TSMC