Intel je zpět. První test nové generace procesorů v notebooku Asus Zenbook S 14

Plusy Obdivuhodná výdrž Skvělý OLED displej Využitelná grafika Výkon pro kancelář Minusy Vícevláknový výkon Vyšší cena 9 /10

Intel v posledních letech působí spíš jako otloukánek. Nedaří se mu nastartovat nové technologie výroby úspornějších procesorů, promrhal nástup Armu v mobilních telefonech, se zpožděním naskakuje na vlnu AI akcelerátorů a v oblasti grafických karet spíš jen zdálky pozoruje přední pozice.

Nová generace procesorů Intelu s kódovým označením Lunar Lake a oficiálním názvem Intel Core Ultra Series 2 to ale mění. Nejen z pohledu výkonu a výdrže, ale i z pohledu výroby. Intel totiž musel sklonit hlavu a dílčí moduly procesoru si vyrábí v konkurečním TSMC. Ve svých továrnách jen kompletuje moduly s pamětí na samotný procesor. Musí tedy platit provoz svých továren a ještě k tomu platit TSMC výrobu vlastních čipů. I z toho je zřejmé, že Intel Core Ultra Series 2 nepatří mezi levné procesory a jeho cesta do levných notebooků chvíli potrvá.

Oficiálně se procesory Core Ultra Series 2 představily v prvním zářijovém týdnu, kdy následně i všichni výrobci notebooků ukázali své nové modely. Asus Zenbook S 14 z této první vlny jsme nyní už otestovali a můžeme prověřit odvážné sliby Intelu ohledně nárůstů výdrže, grafického výkonu a schopností v umělé inteligenci.

Asus Zenbook S 14 Intel Core Ultra 7 258V ● Iris Arc 140V ● 32 GB DDR5 ● 14" 2880 × 1800 OLED lesklý, dotek+pero, 120 Hz (jas 351 nits, dE 0,93) ● 1 TB (WD PC SN560 SDDPNQE) ● 2× USB-C USB 4, USB 3.2, audio, HDMI 2.1 ● Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Intel BE201) ● 72 Wh ● 31 × 21,4 × 1,3 cm ● 1,18 kg

Povědomý tvar v lehčím provedení

Nový Asus Zenbook S 14 je menším sourozencem již testovaného Zenbooku S 16. Na víku je tedy keramická vrstva Ceraluminum, nad klávesnicí tisíce vyvrtaných malých otvorů zlepšujících proudění vzduchu a solidní nabídka konektorů v tenkém těle. Vzhledem k hmotnosti mírně nad 1,1 kg a menším rozměrům 14" dotykového OLED displeje tento notebook jasně míří hlavně na časté přenášení a provoz mimo dosah běžné zásuvky.



Elegantní design Zenbooku S 14 už důvěrně známe

Dva USB-C konektory samozřejmě podporují Thunderbolt 4, nechybí HDMI, audio a starší USB – jediný konektor na pravém boku notebooku.



Nabídka konektorů u tenkého a lehkého stroje stačí. Miniaturní 65W zdroj uvítáte

V této kategorii notebooků hodně Intelu zavařil v polovině roku nástup Qualcomm Snapdragonu X Elite a v oblasti akcelerace AI výpočtů jej předhonilo i AMD s novými procesory Ryzen AI. Nový Intel tak musí mířit na obě strany – extra dlouhá výdrž a současně slušný výkon pro moderní nasazení.



Výborná klávesnice má u horní strany tisíce minaturních vysoustružených otvorů

V rámci Zenbooku S 14 to plní, ale je třeba si uvědomit, na co Intel při uvádění procesorů kladl největší důraz: výrazný nárůst výdrže, zrychlení integrované grafiky a AI schopnosti. Intel tolik netlačí na vyšší výkon procesoru a má to své opodstatnění.



Přesnost barevného podání OLED displeje potěší i velmi náročné profesionály

Nové procesory Core Ultra Series 2 totiž mají jen osm jader – čtyři úsporná, čtyři výkonná – a navíc zcela chybí hyper-threading, tedy schopnost souběžného zpracování dvou vláken na jednom jádru procesoru. Hyper-threading hodně pomáhal v době dvou a čtyřjádrových procesorů, Intel jej ale nyní vyhodil kvůli zjednodušení návrhu procesoru, který tak může být i úspornější.

Chybějící hyper-threading se projeví v testech plně využívajících všechna dostupná výpočetní vlákna, ale v aplikačních testech, které více odpovídají předpokládanému zaměření těchto noteboooků, zase výsledky zlepší vyšší výkon jednotlivých jader a paměť přímo na procesoru.

Intel totiž u nové generace využil trik z procesorů Apple M, které mají hlavní paměť sdílenou mezi procesorem a grafikou přímo na samotné destičce procesoru. Paměť tak není dále rozšiřitelná a aktuálně umí Core Ultra Series 2 maximálně 32 GB RAM, ale opět pro předpokládané využití těchto procesorů to tolik nevadí. Zatímco u Applu to má řešení jen v extra drahých verzích procesorů, u Intelu bude více různých variant procesorů včetně těch s tradičně bokem umístěnou pamětí na desce nebo v paměťovém modulu.

Paradoxně je tak vícevláknový výkon nového Intelu Core Ultra 7 258V v Cinebench 2024 nižší jak pro předchozí Core Ultra 7 155H. Jednovláknový je ale rychlejší i jak u Core Ultra 9 185H. Stejné srovnání platí i pro nový Ryzen AI 9 HX 370. Dvanáct jader nového Ryzenu AI spolehlivě porazí osm jader v Intelu, ale Intel vyhraje v testech s menšími nároky na souběžná vlákna.

Naměřili jsme

Zenbook S 14 Yoga Slim 7x Zenbook S16 procesor Intel Core Ultra 7 258V Snapdragon X Elite X1E78100 AMD Ryzen AI 9 HX 370 grafika Iris Arc 140V Adreno Radeon 890M paměť 32 GB DDR5 16 GB 32 GB DDR5 3DMark Speed Way 941 - 542 Night Raid 35 139 26 035 28 798 Steel Nomad Light 3 265 1 969 2 999 Fire Strike 8 784 5 805 7 624 Time Spy 4 367 1 877 3 388 Port Royal 2 046 - 1 501 Storage 1 797 1 854 1 222 PCMark 10 Celkem 6 865 - 7 380 Essentials 9 988 - 10 666 Productivity 8 988 - 10 649 Creation 9 781 - 9 604 Unigine Heaven Extreme [FPS] 27,3 23,3 38,4 Valley Extreme HD [FPS] 20,6 17,3 27,2 Superposition FHD Extreme 16,9 - 12,8 Superposition 4K 21,0 - 18,2 Další Shadow of the Tomb Raider FHD highest 37 (75 lowest) 28 low 23 (44 lowest) AC:Odyssey (vyšší) 37 AC:Odyssey (nejvyšší) 32 AC:Odyssey (ultra) 24 Blender Classroom GPU 02:37.90 Blender Classroom CPU 11:37.74 06:50.30 6:06.89 Cinebench R23 x86 10035/1854 8913/1120 16856/1956 V-ray 5 CPU/GPU/RTX 6865/189 6463/177 12618/310 Cinebench 2024 Multi 607 1 011 935 Cinebench 2024 single 122 107 111 Procyon NPU Visual test 1 803 int / 938 float 1 702 int NPU zatím neumí Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 5 018 5 014 4 977 sekv. zápis [MB/s] 3 440 4 639 3 971 4KB čtení [MB/s] 4 245 2 887 2 548 4KB zápis [MB/s] 2 417 2 778 2 886 Výdrž Film 22:28 21:10 16:41 Kancelář bez Wi-Fi 27:06 25:16 17:45

Vážně chcete Snapdragon?

Vyšší vícevláknový výkon vám dá i Snapdragon X Elite, který se přitom navíc chlubí rekordní výdrží. Kupodivu ale vícevláknový výkon je to jediné, co zůstalo Snapdragonu z jeho obdivuhodných schopností. Intel výrazně zapracoval na výdrži, takže nový Intel se spolehlivě vyrovná Snapdragonu a překoná jeho délku práce bez připojeného napájení. Citelně se zrychlila i grafická část, nyní s názvem Iris Arc 140V, která porazí i nejnovější nabídku AMD a pro herní využití už dokáže dávat smysl i tato integrovaná grafika.

Snapdragon přitom v grafickém nasazení trpí slabou podporou her a zatím ne úplně dopečenými ovladači. Cílí tak hlavně na lehkou kancelářskou práci a sice širokou, ale přesto ne stoprocentní kompatibilitu s aplikacemi.

Výdrž Intelu, který dokáže přehrávat filmy přes dvacet dva hodin a i běžné surfování po internetu z něj vycucává energii dlouho přes patnáct hodin, skutečně nadchne. Hlučnost a nízká výdrž pravidelně patřila ke kritice Intelu, ale u nové generace procesorů to neplatí. Vydrží dlouho, nemění výkon, když jedou jen na baterky, a hlučnost rozhodně nijak neruší ani v plné zátěži.

Snapdragon X Elite a zejména nový levnější desetijádrový Snapdragon X Plus tak zabodují hlavně v nižších cenových hladinách notebooků pod 35 (Elite) nebo 25 (Plus) tisíc korun. Pokud si můžete dovolit vyšší cenu, Intel vám nabídne lepší kompatibilitu a vyšší grafický výkon se stejně dlouhou výdrží a nízkou hlučností.



FLIR kamera odhalí dva výdechy chlazení, ale klávesnice se zahřívá rovnoměrně bez chladnějších zón okolo ventilátorů. Další důkaz pro spíš kancelářské nasazení

Umělá inteligence na startu

Pro všechny firmy je novým zaklínadlem bezesporu umělá inteligence. Opakují ji tak často, až tento pojem ztratil lákavý význam. Navíc nyní, zejména s ohledem na to, co je reálně dostupné, působí jen jako marketingový pojem bez reálných přínosů.

Nový Intel je ale posledním nezbytným dílkem pro to, aby to konečně mohlo začít. Microsoft představil Copilot+ PC na platformě Arm, ale až v listopadu dostanou funkce Copilot+ PC i počítače s novým Intelem a Ryzenem AI. Zatímco Copilot+ PC je jen taková ochutnávka AI schopností, mnohem důležitější je Microsoftem ohlášená podpora DirectML pro procesory Intel, Qualcomm i AMD s integrovanými NPU koprocesory.

Zatím totiž autoři aplikací musí podporovat jednotlivé konkrétní procesory a jejich akcelerátory pro umělou inteligenci. DirectML to vývojářům zjednoduší a uvolní prostor pro rozvoj aplikací využívajících lokální AI výpočty.

Nakonec budete používat nové typy aplikací a ani nebudete vědět, že vlastně vyžadují lokální NPU jednotku a umělou inteligenci. Ano, aktuálně je AI více buzzword než výraz reálné hodnoty, ale konečně je na startu nové éry vše připravené k plnému rozběhu.

Zenbook S 14 jako symbol nové éry

Ignorujme tedy zatím klidně všechny přínosy, které lokální počítání AI v budoucnu přinese. Zenbook S 14 výborně ukazuje, že Intel dokáže stále navrhnout procesor porážející konkurenci i v oblastech, kde to vypadalo na ujetý vlak.

Podobně zaměřený větší Asus Zenbook S 16 s procesorem Ryzen AI sice občas nabídl vyšší výkon, ale procesor AMD ukázal, že je mu lépe ve výkonnějších noteboocích s častějším připojováním k zásuvce, než při utahování výkonu v úsporných noteboocích.



Uvnitř zaujme hořčíková výztuha zpevňující tělo notebooku a rozdílné provedení lopatek ventilátorů. Z překrývající vapor chamber vykukují samostatné paměťové čipy integrované na procesoru Core Ultra 7 258V

V kategorii tenkých a lehkých notebooků tak raději doporučím Zenbook S 14 s Intelem než ten větší s AMD. Zenbook S 14 přitom s cenou okolo 50 tisíc rozhodně není levný. To ale bude reálně vlastnost většiny nových notebooků na platformě Intel Core Ultra Series 2. Kdo chce vyšší hrubý výkon, zvolí AMD, kdo nižší cenu, vybere si Snapdragon.

Kdo chce špičkovou výdrž, plnou kompatibilitu ve všech aplikacích, skvělý výkon v kancelářském mobilním nasazení a přípravu pro pozdější nástup umělé inteligence do mnoha aplikací, neudělá s Intelem chybu. Sice tyto procesory stejně jako Snapdragony a Ryzeny vyrábí TSMC, ale to je víc ostuda pro Intel. Vy jako zákazníci díky tomu aspoň dostanete výborný procesor.