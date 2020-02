Intel je zatlačený do kouta i na serverech. Nové Xeony jsou levnější, maximum je stále 28 jader

Na serverech měl Intel velmi dlouho takřka monopolní pozici, ale teké v této oblasti teď dochází k velkým změnám. S představením až 64jádrových procesorů Epyc od AMD za několikanásobně nižší ceny dostal Intel velmi silnou konkurenci, která navíc postupuje rychle a s využitím nejnovějších technologií.

Intel se začíná vzpamatovávat pomalu, protože je stále ještě omezen starší 14nm výrobní technologií. Je to případ i nové generace serverových procesorů Xeon Scalable, která přináší mírné zvýšení výkonu a Intel tak musel přistoupit k jedinému možnému – výrazně snížit ceny, aby dokázaly alespoň trochu konkurovat nabídce od AMD.

18 nových modelů

Nabídka Intel Xeon Scalable obsahuje celkem 18 nových modelů druhé generace (Cascade Lake), které jsou dle výkonu rozdělené do tří řad – Bronze, Silver a Gold. Pokud byste v seznamu hledali verze Platinum, hledali byste zbytečně – tyto varianty se žádných novinek nedočkaly.

Nejnižším modelem s 8 jádry je Xeon Bronze 320GR, který má frekvenci 1,9 GHz, nepodporuje žádné turbo, má TDP 85 W a jeho cena je 306 dolarů (cca 7 100 Kč bez daně). Vyšší modely mají 10, 12, 16. 20, 24 nebo 28 jader. Ano, Intel je i tentokrát omezen na počet 28 jader a důvodem je hlavně TDP.



Kompletní přehled nových Xeonů Scalable

Nejvyšší 28jádrový model Xeon Gold 6258R má základní frekvenci 2,7 GHz a turbo až do 4 GHz. Jeho TDP je ale už 205 W a cena 3 950 dolarů (92 tisíc korun bez daně). Pokud vám záleží na co možná nejvyšší frekvenci a výkonu na jádro (důležité u jednovláknových aplikací), je nejlepším modelem Xeon Gold 6256, což je 12jádro se základní frekvencí 3,6 GHz a turbem až do 4,5 GHz. TDP u tohoto procesoru je rovněž 205 W. Intel v tomto případě nastavil podobnou cenu jako u 28jádra, konkrétně 3 900 dolarů (90 tisíc korun bez daně).

Oproti předchozí generace ale Intel u většiny modelů zvýšil kromě frekvencí i velikost L3 cache paměti, což je u mnoha výpočetních úloh určitě žádaný parametr.

Cenová válka

Intel snížil ceny poměrně agresivně, respektive neudělal to tak okatě, protože pod podobné názvy s podobnou cenou jako u minulé generace, ukryl modely s větším počtem jader i vyšší frekvencí.



Co se zlepšilo v nové generaci

Z pohledu přesných čísel (nikoli měřeného výkonu), si však stále věří a ceny nadsadil nad nabídku od AMD.

Takže zatímco zmíněný nejvyšší 28jádrový Xeon od Intelu vyjde na 3 950 dolarů, u AMD si za cenu 4 025 dolarů pořídíte 48jádrový procesor Epyc 7552 s L3 cache o velikosti 192 MB. Navíc tím pochopitelně získáte podporu 128 linek PCI Express 4.0.

Pro reálné srovnání bychom potřebovali i reálné testy výkonu, ale vzhledem k tomu, jak si s výkonem na jádro vede moderní architektura Zen 2 od AMD vůči nejnovější od Intelu, lze odhadovat, že 48jádro od AMD bude výkonnější než 28jádro od Intelu.

Intel se tak snaží ze situace vybruslit s co možná nejmenšími ztrátami a chce zaujmout například ty, kteří si nechají stávající desky a pouze upgradují procesor, což nejspíše vyjde levněji, než nákup zcela nové desky a procesoru od AMD.

Dlouhodobý boj

Stále jsme ale v mezifázi, která nepotrvá příliš dlouho. I když jsou upgradovací cykly u serverů a datacenter dlouhé, pokud si AMD udrží rychlé tempo vývoje, bude Intel rychle v problémech i na poli serverů.

AMD totiž již na rok 2021 připravuje 5nm čipy a v roce 2023 už díky TSMC pomalu přestoupí na 3nm čipy. A právě serverový segment je vždy první, kde se nové modely objeví. Bude zajímavé sledovat, jak se s touto situací Intel popere, protože má problémy s vlastní výrobou a po technologické stránce přestává být lídrem jako doposud.

Snižování cen pomůže na chvíli jako rychlá reakce na vzniklou situaci, rozhodně ale není dobrou dlouhodobou strategií. Intel zkrátka musí přijít s něčím pořádným jak po stránce architektury a podpory technologií, tak i z pohledu technologie výroby. Obě části jsou extrémně náročné na vývoj a trvají dlouho i přes to, pokud máte dostatek financí, což Intel rozhodně má.

AMD má výhodu v tom, že se může soustředit pouze a jen na jednu věc, a tou je architektura čipů. Výrobu totiž obstarává TSMC. A to je hlavní přednost AMD, kterou má proti finančně lépe zabezpečenému Intelu.