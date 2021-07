Intel jako první připravil ovladače pro Windows 11 a prozradil, kdy systém vyjde

Intel předstihl AMD i Nvidii a jako první vydává grafické ovladače vyladěné pro Windows 11. Nesou označení Windows DCH Drivers 30.0.100.9684 a jsou samozřejmě určeny i pro Desítky. Intel jimi podporuje integrovaná grafická jádra v čipech rodiny Core (Skylake a novější) i Atom (Apollo Lake a novější), hybridní čip Lakefield i samostatné grafiky Iris Xe.

Na grafikách Iris Plus (Intel Core 10. generace) a novějších zpřístupňuje ve Windows 11 funkci Auto HDR, která u her automaticky převádí obraz z SDR na vyšší dynamický rozsah. Tuto novinku si Microsoft úspěšně vyzkoušel v Xboxech, teď ji implementuje také do počítačů.

Intel ovladače optimalizoval pro hru F1 2021 a vylepšil podporu v titulech Moonlight Blade a Call of Duty: Warzone, které by se teď měly rychleji načítat a méně trpět na záseky.

Ovladače ale upoutaly i drobnou poznámkou na konci. Intel zmiňuje Windows 11 – October 2021 Update. Microsoft o datu vydání Windows 11 zatím nemluvil, jen že to bude v druhé polovině tohoto roku. Podzimní aktualizace Desítky sice obvykle dorazily v říjnu nebo listopadu, avšak Windows 11 mohly naskočit na jiný harmonogram.

Rozjeli jsme Windows 11 na Raspberry Pi 4:

via Betanews