Intel Core i9-12900K otestován v programu Cinebench R23. Překonal i AMD Ryzen 9 5950X

Nedávno jsme tu měli uniklý neoficiální test procesoru Intel Core i9-12900K v programu Geekbench 5, kde porazil legendu AMD Ryzen 9 5950X. Nyní se objevil další útržek v podobě testu v programu Cinebench R23.

Zmíněné 16jádro Alder Lake-S, které má kvůli hybridní architektuře vlastně jen 8 výkonných a 8 úsporných jader, opět ukazuje velký potenciál. V testu zaměřeném na využití výkonu všech jader najednou, totiž procesor Intel Core i9-12900K dosáhl na skóre mírně přes 30 tisíc bodů.

Současné 16jádro AMD Ryzen 9 5950X přitom v tomto syntetickém testu renderingu zvládne přibližně 28 tisíc bodů. Bohužel chybí naměřené hodnoty pro jedno jádro, ale nejspíše budou rovněž o trochu lepší než u konkurence. Program detekoval frekvenci čipu až 5,3 GHz v turbu, ale není jasné, jestli šlo o standardní verzi, či už proběhlo nějaké přetaktování. Procesor byl v základní desce Gigabyte Z690 Aorus Ultra s operačními paměťmi DDR5-5200 a PCI Express 5.0.

Nejvyšší model od Intelu, který by měl být na trhu koncem letošního roku, by tak měl dohnat a předehnat současné čipy od AMD. Otázkou je, jak tomu bude u aktualizovaných modelů s 3D V-cache, které by měly přinést výrazné zlepšení výkonu. Uvidíme, každopádně to bude velmi zajímavý souboj a už to nejspíše nebude pro AMD tak jednoduché jako dříve. Jediné, co Intel nejspíše nesrovná ani v této generaci, bude nejspíše spotřeba.