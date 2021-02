Intel chce zaujmout krabičkou. Pro své nejvýkonnější procesory Intel Core 11. generace chystá něco speciálního

Intel ještě v tomto čtvrtletí dostane na trh novou generaci desktopových procesorů Core 11. generace s kódovým označením Rocket Lake-S a protože už moc času nezbývá, nyní unikl i design krabiček pro tyto procesory.

Jak je vidět na obrázcích, které získal web Videocardz, Intel už použije nový design. I když zatím unikly jen designy pro některé řady, opět se dočkáme trochu zajímavých odlišností. Zatímco standardní procesory řady Core i9 budou mít běžný tvar v tmavě modré barvě, nejvyšší model Core i9-11900K s odemčeným násobičem se dočká speciality. Celá krabička nejvýkonnějšího čipu totiž bude jakoby zvlněná a ze stran průhledná.

Už u minulé verze Core i9 výrobce připravil neobvyklé balení v podobě průsvitné krabičky s tvarem diamantu. Zjevně tu jde o nastavení tradice, která nyní pokračuje, byť už noví krabička není tvarově až tak odvážná.

Nižší řady Core i7, Core i5 i Core i3 budou vyvedené ve světlejší modré barvě, což se bude týkat jak loga, tak i samotné krabičky. Zatím to tedy nevypadá na to, že by si Intel připravil i něco zcela netypického třeba jako Core i9-9900K, tedy pokud nechystá nějaký budoucí tajný model.

Jak se vyrábí 11. generace Intel Core