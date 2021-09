Intel chce v Evropě stavět další továrny. Investuje zde až 95 miliard dolarů

Americký polovodičový gigant už jedná s předními evropskými politiky a hledá místo, kam by v budoucnu chtěl rozšířit výrobu. Šéf Intelu Pat Gelsinger navíc na mnichovské automobilové výstavě IAA prozradil i několik podrobností.

Firma zatím v Evropě provozuje jedinou továrnu, a to v irském městě Leixlip. Část jejích výrobních kapacit se 14nm litografií chce v nejbližší době vyhradit právě pro automobilový průmysl. Automobilky v současnosti sužuje nedostatek čipů, takže Intel pomůže obřím koncernům působícím na starém kontinentu.

Gelsinger také upřesnil, že by chtěl v Evropě postavit hned dvě nové továrny, do nichž by v příští dekádě napumpoval až 95 miliard dolarů. Spekuluje se, že by rád stavěl v Německu, Francii nebo Polsku. O umístění však rozhodnou hlavně investiční pobídky jednotlivých vlád.

V tuto chvíli ale není jasné, jak nově oznámený plán ovlivní ten původní v roku 2019. Intel tehdy oznámil, že v Irsku postaví novou fabriku na 7nm čipy (dnes označené jako Intel 5). Tehdy vyčíslil náklady na více než 8 miliard dolarů s tím, že by od roku 2024 mohly z linek sjíždět první čipy. Jestli již oznámené Irsko počítá mezi dva chystané komplexy, to bychom se měli dozvědět ještě před koncem roku, kdy Intel sdělí další podrobnosti.

Intel letos začal stavět také dvě nové továrny v americké Arizoně, kde utratí celkem 20 miliard dolarů. Současně oznámil plán, že kapacity uvolní i ostatním partnerům a sám naopak bude využívat kapacitu jiných továren. Spolupracuje již s TSMC, kde si Intel nechá vyrábět grafické čipy a dlaždice/čiplety pro výpočetní karty Ponte Vecchio.