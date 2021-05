Intel chce prosadit nový 10pinový napájecí konektor na základních deskách. Je efektivnější z pohledu spotřeby

S novou generací procesorů Core 12. generace (Alder Lake-S) se Intel snaží o prosazení nového standardu ATX12VO, který vyžaduje i nový 10pinový napájecí konektor na základních deskách (tzn. konec 24pinového). Nový je také požadavek na straně napájecího zdroje pouze s 12V větvemi. Veškeré převody mimo 12V pro jednotlivé části a komponenty jsou prováděné přímo na základní desce, nikoli ve zdroji.

I když se komplexita přenese ze zdroje na základní desky, podle informací Intelu to umožní dále zvýšit efektivitu a tím pádem snížit spotřebu. Například v úsporném režimu v klidu, kdy počítač spotřebuje jen 20 W, má klasický zdroj ATX 500W 80 PLUS Gold efektivitu 64 %, zatímco nový typ zdroje se stejným výkonem ATX12VO 500W 80 PLUS Gold to samé zvládne s 83% efektivitou.

Tím, že naroste složitost na straně základních desek, se u nich zvýší cena, ale zdroje zase mohou být levnější. Je jasné, že prosadit nový standard nebude snadné, protože se musí změnit dvě hlavní komponenty – zdroj a deska. Lze tak počítat s tím, že se tato inovace začne nejprve šířit v hotových počítačích.

Jak testujeme počítačové zdroje