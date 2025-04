Intel čeká další zemětřesení. Home office a spousta byrokracie nás žerou zaživa, říká nový šéf

Intel má za sebou další nelichotivé čtvrtletí a dobře nevypadají ani krátkodobé vyhlídky. Nový šéf společnosti Lip-Bu Tan, který nastoupil minulý měsíc, tak spouští další kolo restrukturalizace.

Americká společnost v uplynulých třech měsících utržila 12,7 miliardy dolarů, o 0,4 % méně než ve stejném období loňského roku. Čistá ztráta činili 887 milionů a je dvakrát vyšší než loni. Dobrou zprávou ale je, že rostl výkon datacentrové divize a továrny Foundry navýšily tržby i snížily ztrátu.

V krizi ale tentokrát byla klientská divize. Utržila 7,6 miliardy (9% pokles) a provozní zisk činil 2,4 miliardy (14% pokles). O procesory a grafické karty byl menší zájem v důsledku silné konkurence, uvádí Intel.

Další propouštění

Lip-Bu Tan v otevřeném dopise poslaném zaměstnancům zmiňuje, že transformace společnosti nekončí. Výkonný ředitel chce změnit firemní kulturu, snížit provozní náklady, ubrat byrokracii, ale bude se také propouštět.

„Zpětná vazba, kterou jsem dostal od našich zákazníků a mnoha z vás, byla konzistentní. Jsme vnímáni jako příliš pomalí, příliš složití a příliš ustálení – a musíme se změnit,“ říká Tan.

Zmiňuje, že některé týmy nad sebou měly třeba osm pater managementu. Veškeré schvalování a úpravy tak trvaly dlouho a zbytečně zaměstnávaly spoustu lidí. Pro mnoho managerů navíc klíčovým ukazatelem bylo množství podřízených, nikoliv kvalita produktů. To se musí změnit. Tan chce pružnější firmu, více menších týmů, které budou přicházet s více nápady.

Lidé se také mají vrátit do kanceláří. Po covidu byla práce nastavená tak, že zaměstnanci musí tři dny v týdnu docházet do práce a dva mohli strávit na home officu. Teď budou muset dojíždět čtyři dny v týdnu. „Když spolu trávíme čas osobně, podporuje to poutavější a produktivnější diskuse a debaty. Vede to k lepšímu a rychlejšímu rozhodování. A posiluje to naše spojení s kolegy,“ dodává.

Mluví také o dalším propouštění. V loňské vlně přišlo o práci asi 15 tisíc lidí. Jak moc bude firma zeštíhlovat tentokrát, zatím Tan nepotvrdil. V kuloárech se ale spekuluje až o 20 % zaměstnanců. To by znamenalo propustit dalších 20 tisíc lidí. V příštích dvou letech se tím, ale i dalšími kroky mají snížit provozní výdaje o 1,5 miliardy dolarů. Na letošek se plánuje rozpočet 17 miliard (o 500 milionů méně než v předchozím plánu), na příští pak 16 miliardy (o miliardu méně).

„Intel byl kdysi všeobecně považován za nejvíce inovativní firmu na světě. Neexistuje důvod, proč bychom se tam nemohli vrátit – pokud provedeme změny, které jsou k tomu potřeba. Bude to těžké. Bude to vyžadovat nepříjemná rozhodnutí. Ale uděláme je s vědomím, že je to nutné, abychom mohli lépe sloužit našim zákazníkům a vybudovat nový Intel pro budoucnost – a mám velkou důvěru v sílu našeho týmu a našich lidí, že to zvládneme,“ uzavírá dopis Tan.