Intel byl ve hře o to vyrobit hlavní čip pro PlayStation 6, ale opět vyhrálo AMD

Sony v minulosti jednalo s Intelem o tom, že by se na americkou společnost mohlo obrátit s vývojem čipů pro příští generaci herní konzole. Smlouvu ale nakonec už potřetí v řadě získalo AMD, které tak po PS4 a PS5 dodá nejdůležitější komponentu i pro PlayStation 6. Intel se nepostará ani o samotnou výbavu, tu opět zajistí TSMC.

Japonská společnost podepsala smlouvy s oběma partnery již v roce 2022, tvrdí zdroje blízké agentuře Reuters. Insideři zmiňují dva důvody, proč Intel nakonec neuspěl. Údajně se chtěl po Sony více peněz, jenže marže na konzolích jsou nízké a jde hlavně o dlouhodobý stabilní zdroj příjmů než rychlé zbohatnutí. A tím, že Sony zůstane u stávajícího dodavatele čipů, by se mohla bez problémů zachovat zpětná kompatibilita PS6 s hrami předchozích dvou generací.

Zdroje Reuters zmiňují, že tím Intel přišel o zakázku za až 30 miliard dolarů. To je překvapivě vysoká částka. U PlayStationů se musí počítat s prodeji alespoň 100 milionů konzolí, protože na tuto laťku dosáhly všechny generace s výjimkou PS3 (87 milionů) a PS5 (60 milionů), která je však teprve v polovině životního cyklu. Při 100 milionech konzolí by to znamenalo 300 dolarů na jeden čip, do ceny se musí rozpustit i náklady na vývoj. U PS4 mělo APU od AMD stát okolo 100 dolarů, u PS5 pak něco pod 200 dolarů.

Intel už mimochodem jednou ke stolním konzolím přičichnul. Microsoft si jej jako dodavatele vybral pro původní Xbox z roku 2001, který využíval lehce upravené Pentium III. Protože šlo víceméně o standardní součástku z počítačů, dodnes vznikají různé modifikace, které jej nahrazují za výkonnější model.