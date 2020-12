Integrované grafiky v procesorech Intel dostanou vyšší výkon v řadě her, včetně Fortnite. Stačí aktualizovat ovladače

Intel vydal poslední letošní aktualizaci ovladačů svých grafických karet. Je určena pro operační systémy Windows 10 v sestavení 1709 nebo novějším. Update zlepšuje výkon v některých populárních hrách, včetně Fortnite.

Nová verze ovladačů Intel DCH GPU má číslo 27.20.100.9030. Dle oficiálního seznamu provedených změn se jedná o obecnou aktualizaci, která řeší problémy, projevující se v celé řadě herních titulů a aplikací.

Opravy výkonu ve hrách

Jednou z nejvýznamnějších změn je „zlepšení hratelnosti“ ve hře Fortnite provozované na počítačích s procesory Intel Core sedmé a vyšší generace. Po aktualizaci ovladačů by se měla zlepšit plynulost a nemělo by docházet k zadrhávání.

Vylepšení by se měli dočkat také hráči her Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Twin Mirror a Football Manager 2021, kteří je provozují na zařízeních s grafikami Intel Iris Xe nebo vyššími.

Do třetice všeho dobrého udělají nové ovladače radost uživatelům s počítači s grafickou kartou Intel Iris Plus nebo lepší. Ti se mohou těšit na lepší výkon ve hrách Empire of Sin, Halo 4, World of Warcraft: Shadowlands a Haven.

Další opravy

Opravena byla také příčina občasného zhroucení nebo zaseknutí ve hře Tom Clancy's Rainbow Six Sieg na 11. generaci procesorů Intel, či grafické anomálie, jež se projevovaly v titulech Hitman 2, Rise of the Tomb Raider a Forza Motorsport 6.

Kromě toho Intel opravil problém, kdy blikala okna některých aplikací na počítačích s novějšími procesory a grafikou Intel. Dále byla vyřešena blíže nespecifikovaná chyba, se kterou se uživatelé potýkali v aplikacích Microsoft Excel a PowerPoint.

Nová verze ovladačů je k dispozici ke stažení na oficiálním webu ve formě instalačního balíčku nebo v archivu ZIP. K nainstalování posledních dostupných aktualizací lze také použít službu Intel Driver & Support Assistant.