Integrovaná grafika v mobilních procesorech Ryzen 7000 nabídne výkon jako GeForce RTX 3060

Nadcházející generace mobilních procesorů od AMD srovná zmatené označení a tak by měla patřit do série Ryzen 7000 s architekturou Zen 4. Známý informátor Greymon55 na twitteru prozradil, že z pohledu integrovaných grafických čipů v těchto mobilních procesorech, se dočkáme opravdu velkého nárůstu výkonu.

Podle jeho informací totiž bude mít nová řada mobilních procesorů AMD Ryzen 7000U s kódovým označením Phoenix nový typ grafiky, která bude výkonem srovnatelná se samostatnou mobilní grafickou kartou GeForce RTX 3060 od Nvidie. Pro toto srovnání je ale myšlena ta nejnižší varianta se současným TDP 60 W. I přes to jde ale o zajímavou zprávu, tedy pokud se nakonec potvrdí.

Phoenix GPU≈3060m 60W — Greymon55 (@greymon55) May 8, 2022

AMD u grafických čipů nové generace už bude používat architekturu RDNA 3 a čipy navíc budou vyráběné 5nm technologií. Díky změnám obou těchto vlastností tak u grafické části lze čekat skokový nárůst výkonu, protože grafika se škáluje poměrně snadno, což nelze říct u procesorového výkonu.

Zajímavostí je, že zmíněný segment čipů by měl mít TDP mezi 35 W až 45 W, kam se musí vejít nejen procesorová jádra, ale i zmíněná integrovaná grafika s RDNA 3. Co nabídne vyšší kategorie mobilních procesorů Ryzen 7000H, to teprve uvidíme, ale TDP bude ve vyšší kategorii. Je tak otázkou, jak toho AMD využije a zda tyto modely budou mít integrovanou grafiku třeba s ještě vyšším výkonem, nebo už se AMD bude soustředit spíše třeba na vyšší počet procesorových jader bez použití integrované grafiky.