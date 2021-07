Instagram začne zamykat všechny nové profily uživatelů pod 18 let. A přijde hromada dalších změn

Několik změn zaměřených na teenagery brzy proběhne na Instagramu. Sociální síť se rozhodla nezletilé uživatele více chránit, tak začne všechny nově založené profily u lidí mladších 16 let, v Evropské unii dokonce mladších 18 let, automaticky zamykat. Existující uživatele se k tomuto kroku pokusí donutit. Jenže teenageři stále budou mít možnost si profily okamžitě odemknout, takže je otázka, jak účinné opatření proti predátorům to bude. Změn se pak chystá na Instagramu více.

Dosud bylo standardem, že když se uživatel na sociální síť registroval, mohl si vybrat, zda chce otevřený, nebo uzamčený profil. Podle Instagramu většina mladistvých volí uzavřený, proto je začne uzamykat automaticky. Bude to platit pro osoby pod 16 let, v několika lokacích včetně EU pro všechny nové uživatele pod 18 let. Kdo s tím nebude souhlasit, může si profil okamžitě odemknout.

Preferovaná varianta Instagramem u mladistvých každopádně bude uzamčený profil, tudíž i existujícím uživatelům začne posílat upozornění, ať si své účty přepnou sami. Nebude to nutnost, ovšem teenageři mohou očekávat v bližší době notifikace. Podobný přístup se v nedávné době zvolil TikTok.

Instagram rovněž začne používat novou technologii, která bude vyhledávat profily s podezřelých chováním. Například pokud jeden účet zablokuje nebo nahlásí hodně teenagerů, sociální síť si interně zaznamená, že tento uživatel je podezřelý a možná se jedná o predátora. Omezí mu pak možnost pokračovat v interakci s profily nezletilých osob.

Profily teenagerů už také nebudou zobrazovány v Reels (instagramové obdobě TikToku), záložce Explore či v navrhovaných účtech. Vyhledávání konkrétních mladistvých přes klasické vyhledávací pole bude výrazně ztíženě, respektive nebude ze strany dospělých možné těmto lidem dát follow. Dospělí rovněž na profilech teenagerů neuvidí komentáře od ostatních teenagerů.

Další změna se týká inzerentů i už nebudou moci na nezletilé osoby cílit reklamy podle jejich zálib. Jediné cílení, které zůstane, bude podle věku, pohlaví a regionu. Tato úprava proběhne i na Facebooku a Messengeru.

Instagram tvrdí, že k těmto opatřením dospěl na základě doporučení odborníků. Ovšem z jejich strany to nebylo ani tak doporučení, jako silná kritika, že sociální síť nepodniká k ochraně mladistvých dostatečné kroky. A jelikož si Instagram poslední dobou zahrává s myšlenkou otevřít se i dětem pod 13 let (dosavadní limit), musel udělat něco, co kritiky alespoň trochu potěší.