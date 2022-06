Instagram začne ověřovat věk uživatelů. Umělá inteligence ho pozná z nahraného videa

Instagram oznámil novinky v ověřování věku svých uživatelů. Důvodem je snaha „poskytovat zážitky odpovídající věku“. Kromě předložení průkazu totožnosti budou nyní lidé moci požádat ostatní, aby se zaručili za jejich věk, nebo použít technologii, jež dokáže jejich stáří potvrdit na základě video selfie pomocí umělé inteligence.

V roce 2019 začal Instagram při registraci požadovat zadání věku, bez toho nelze proces dokončit. Minimální věk je 13 let (v některých zemích je tato hranice vyšší). Osobám ve věkovém rozmezí od 13 do 17 let pak síť nastavuje účty jako soukromé, zabraňuje nežádoucímu kontaktu od neznámých dospělých a omezuje možnosti cílení inzerce.

Tři možnosti ověření

Nové možnosti ověřování Instagram testuje od 23. září – zatím jen v USA. Pokud se uživatel mladší osmnácti let pokusí změnit svůj věk na vyšší, bude po něm sociální síť požadovat potvrzení této skutečnosti. Ověření bude možné třemi způsoby.

První verze je nejjednodušší a spočívá v nahrání dokladu totožnosti (např. řidičského nebo občanského průkazu), prokazujícího skutečný věk uživatele. Sociální síť počítá s tím, že ne každý bude ochoten sdílet s ní fotku dokladu plného osobních údajů, proto přichází s dalšími dvěma variantami ověření.

Ověření průkazem totožnosti

Jednu z nich označuje jako „Sociální zaručení“ („Social Vouching“) – spočívá v tom, že věk uživatele potvrdí tři jeho sledující. Musí se jednat o osoby starší 18 let, jež nesmí v danou chvíli ručit za nikoho jiného a musí splňovat další bezpečnostní opatření. Tři vybraní „ručitelé“ obdrží žádost o potvrzení věku, na kterou budou muset odpovědět do tří dnů.

Potvrzení věku ostatními uživateli

Věk posoudí umělá inteligence

Z technického hlediska je nejzajímavější možnost ověřit věk nahráním video-selfie. Pokud uživatel zvolí tuto cestu, zobrazí se na obrazovce pokyny, které mu pomohou s vytvořením a odesláním krátkého videa. To bude následně podrobeno analýze pomocí služby Yoti, jež se zaměřuje na ověřování věku.

Odeslání video selfie

Technologie Yoti využívá ke zjištění věku umělou inteligenci, které provozovatel sítě věnoval samostatný článek. Dle něj je „Správná kategorizace dospělých důležitá nejen proto, že jim umožňuje přístup ke službám a funkcím, které jsou pro ně vhodné, ale také proto, že pomáhá zmírnit rizika a problémy s bezpečností dětí, jež by mohly vzniknout na platformách, kde jsou přítomni dospělí i dospívající.“

Úkolem klasifikátoru dospělých je pomoci určit, zda je někdo dospělý (18 let a více) nebo dospívající (13 až 17 let). Roli hraje například to, kdy byl účet dané osoby vytvořen, a interakce s jinými profily a obsahem. Technologie Yoti pak odhaduje věk na základě rysů obličeje. Snímek je poté odstraněn, přičemž Instagram zdůrazňuje, že AI nemůže poznat identitu, ale orientuje se výhradně na věk.