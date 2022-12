Instagram už zase kopíruje. Vypůjčil si funkci z BeReal, která vznikla přímo proti němu

V životě je jen málo jistot. To, že Meta okopíruje z nových populárních sociálních sítí co se dá, ale jistota je. Tentokrát se její obětí stala BeReal, obrázková síť, které raketově stoupá popularita mezi mladými lidmi. Totožnou funkci, se kterou proslavila, brzy najdete pod názvem Candid Stories i na Instagramu.

Paradoxně sociální sít BeReal sama sebe propaguje jako naprostý protiklad Instagramu, vychází z toho i její název, který v překladu znamená „Buďte opravdoví“. Autoři této aplikace totiž byli znechuceni „umělým“ světem, který na Instagramu panuje, nelíbilo se jim množství úprav a filtrů, jimiž sdílené fotografie obvykle procházejí a tak vymysleli koncept, který všechny tyto aspekty zakazuje.

Na BeReal můžete sdílet jen fotografie, včetně selfie, které nejsou vůbec nijak upravené a ještě na jejich pořízení máte krátký časový úsek jednou denně, který vám síť určí. Výsledný obrázek tak zobrazuje realitu, ve které se právě nacházíte, ať už je to jízda MHD, posezení doma nebo oběd v práci. Je to trochu nuda, ale právě o to jde.

Candid Stories budou na Instagramu fungovat podobně. Uživatelé skrze tuto funkci dostanou šanci sdílet obrázek stejně jako na BeReal z přední a zadní kamery mobilu naráz, aby bylo vidět, v jaké situaci se člověk nachází. Zároveň stejně jako na BeReal uvidíte Candid Stories ostatních přátel až poté, co zveřejníte své Candid Stories. Aplikace rovněž bude rozesílat denní připomínky, ať obsah sdílíte.

Meta prostě celou funkci nepokrytě okopírovala, ale tak už to na Instagramu bývá. Příběhy, animované filtry, audio místnosti, krátká vertikální videa… všechno obsah, který firma převzala z jiných sítí, které s ním slavily úspěch. Candid Stories zatím startují v jižní Africe, posléze se rozšíří celosvětově.

Že se tentokrát firma inspirovala u BeReal, není divu. Popularita sítě roste skutečně raketově, dokonce ji Apple vyhlásil nejlepší iPhone aplikací roku 2022. Zatímco loni měla 920 tisíc aktivních uživatelů měsíčně, v srpnu letošního roku už jich podle statistik Apptopia bylo 73,5 milionu. Nárůst je i u denně aktivních uživatelů – 710 tisíc loni oproti 20 milionům letos v říjnu.