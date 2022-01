Instagram to s předplatným myslí vážně, začal ho testovat. Nejdražší tarif je 2100 Kč za měsíc

Po dlouhých debatách o možnostech předplatného na Instagramu obrázková síť skutečně placení za exkluzivní příspěvky začala testovat. Firma to oznámila na svém blogu, kde upozorňuje, že jde zatím o alpha test, takže nový nástroj je v tuto chvíli dostupný pouze uživatelům v USA. Navíc předplatné bylo umožněno jen deseti influencerům. I tak to ale nastiňuje, jak celý systém bude fungovat.

Například díky testu vidíme, že Instagram uvažuje o hodně široké škále tarifů, kdy nejlevnější bude začínat na 0,99 $ za měsíc (cca 21 korun) a nejdražší končit na 99,99 $ (cca 2100 korun), přičemž mezi tím bude šest cenových možností. Minimálně ze začátku se předpokládá, že většina tvůrců sáhne po nižších tarifech.

Tím se dostáváme k tomu, jak vlastně celé předplatné bude fungovat – uživatelé si nebudou platit síť jako takovou, ale přístup k exkluzivním příspěvkům osobností jejich výběru. Zda osobnost předplatné umožní, bude její svobodné rozhodnutí, nikdo ji k tomu nutit nebude. Stejně tak si může volně vybrat z uvedených cenových tarifů.

Do předplatného mohou influenceři skrýt, co se jim zlíbí. Třeba Příběhy, různá živá vysílání, kde uživatelé dostanou slíbeno, že se jim bude jejich oblíbenec více věnovat apod. Obsah vyhrazený pro předplatitele bude označený fialovým kroužkem, sami předplatitelé dostanou vedle profilové fotky speciální odznak. Celé je to velmi podobné systému na YouTube nebo na Twitchi.

Do budoucna by pak předplatné mělo dostat více funkcí, slíbil šéf Instagramu Adam Mosseri. Firma také podle jeho slov pracuje na možnosti, aby si tvůrci mohli seznam svých předplatitelů exportovat a přenést i na další platformy. Už dříve Mosseri avizoval, že vedle videí budou influenceři jedno z hlavních témat, kterým se Instagram chce letos věnovat.