Inspirace pro Microsoft. Fanoušek navrhl nový Start pro Windows 11

Už zítra dorazí ostrá verze Windows 11 a s ní i zcela nová nabídka Start. Microsoft ji nezvykle umístil doprostřed obrazovky, změnil její vzhled i funkce. Ne všem se však líbí. Gusion Claude pro magazín Windows Central ukázal možnou alternativu (viz titulní obrázek článku). Jeho návrh je prostý, umožňuje ikonky ve Startu přeuspořádat a vložit mezi ně widgety.

Výchozí podoba Startu v Jedenáctkách je taková, že vyskočí velké plovoucí okno, kde je nahoře vyhledávač, pod ním připnuté (a automaticky zarovnané) ikonky vybraných aplikací, v dalším bloku jsou poslední použité soubory a úplně dole pak uživatelský profil a tlačítko pro vypnutí/uspání počítače.



Nový Start a nabídka widgetů ve Windows 11

Claude část s použitým soubory vyhodil a ve Startu kombinuje spouštěcí ikonky a widgety tak, jak to známe z Androidu a dnes i iOS. Ve Windows 11 už totiž widgety jsou, avšak mají zvláštní nabídku. Spojení se Startem by přitom bylo logické a navázalo by na tradici Windows 8 a 10, kde se Microsoft snažil prosadit princip aktivních dlaždic.

Nové widgety přitom můžeme chápat právě jako nástupce dlaždic, které nakonec nikdy nepřišly – těch interaktivních. Dlouho se spekulovalo o tom, že Microsoft uvede nový formát, který by z dlaždic udělat miniaplikace s vlastními funkčními tlačítky. Onu interaktivitu však firma dotáhla až nyní, kdy je možné na widgetu s kalendářem procházet jednotlivé dny, v To Do zadávat úkoly atd.

Microsoft si navíc od widgetů hodně slibuje. Minulý týden během webcastu Windows Insider vyšlo najevo, že díky zpětné vazbě mají vývojáři nápady na hromadu nových widgetů, mohly by fungovat s více účty (typicky pro kalendáře) a také by je chtěli dostat i na další místa. Kam, to nevíme. Tři umístění si už ale Microsoft vyzkoušel v minulosti.

Ve Windows Vista byly widgety přímo na ploše v Osmičkách a Desítkách byly zmíněné dlaždice ve Startu a letos na jaře ve Windows 21H1 se objevil malý informační proužek s počasím přímo na hlavním panelu.