Insiderské déjà vu. Zjevil se čtvrtý kanál Canary, možná je to příprava na Windows 12

Microsoft opět předělává program Windows Insider, který se za době své existence mění poněkolikáté. Žhavou novinku představuje zbrusu nový kanál Canary. Původně veřejný testovací program začal s okruhy Slow a Fast, následně se přidal Release Preview pro testování prakticky hotových vydání.

V roce 2017 jsme se dočkali čtvrtého kanálu Skip Ahead, který byl ale o dva roky později zrušen. Následně Microsoft změnil terminologii a z okruhů se staly kanály. V posledních zhruba dvou letech intenzivně využívá řízenou aktivaci funkcí, tudíž zapojení do programu vám stejně nezaručuje, že si novinky vyzkoušíte.

Teď jsme tedy zpět u čtveřice kanálů. Microsoft hovoří o velkém restartu testovacího programu, reálně jde o doplnění nového kanálu:

Kanál Canary nabídne technologické novinky, tedy změny v jádře, API apod. Pokud se změny neosvědčí, do stabilních Windows se nedostanou. Ostatní ano, ale až budou připravené. Microsoft tvrdí, že tohle je něco jako nový kanál Dev. Otevřeně říká, že půjde o nejčerstvější novinky, takže sestavení mohou být nestabilní. Novinky nebude standardně dokumentovat, upozorní na ně jen při aktivaci přímo ve Windows.

Kanál Dev nabídne uživatelské novinky. Půjde o inkubátor a testované funkce nebudou spojené s konkrétním vydáním. Ani zdejší experimenty nemusí vyjít, takže po některých se slehne země. Některé funkce se mohou, ale nemusí dříve objevit v kanále Canary.

Kanál Beta opět nabídne stále ještě ne zcela odladěné a hotové, přesto výrazně stabilnější sestavení. Jasně v nich rozpoznáte rysy nadcházející verze Windows. Pokud stojíte o novinky, Microsoft doporučuje, abyste přešli do kanálu Dev.

Kanál Release Preview opět nabídne již prakticky hotové aktualizace pro stabilní vydání Windows 10 a Windows 11.

Na revoluci to nevypadá, řízené zapínání funkcí zůstane. Jen se nejnovější experimenty rozmělní do dvou kanálů. Odpovídat tomu bude také číselné označení dílčích sestavení. Kanál Canary nabídne sestavení řady 25000, Dev řadu 23000 a Beta nakonec řadu 22000.

Jdeme do Canary. Co tam ale objevíme?

V souvislosti se změnami je důležité upozornit na to, že Microsoft všechna zařízení zařazená do kanálu Dev automaticky přesunuje do kanálu Canary, aby nadále měla přístup k nejčerstvějším úpravám. (Dev donedávna nabízel sestavení řady 25000.)

Na sestavení s vyšším číslem můžete kdykoli snadno přejít, stačí změnit kanál a nechat Windows Update provést instalaci, na nižší se už ale takhle snadno nevrátíte. Pak už musíte provést čistou instalaci.



Microsoft nastiňuje, komu jsou určené dílčí kanály v programu Windows Insider

Microsoft v kanálech Canary a Beta zveřejnil nová sestavení. Windows 11 Insider Preview build 25314 a Windows 11 Insider Preview build 23403 nabízí z velké části stejné novinky, které se pojí mj. s Průzkumníkem.

Klíčová otázka zní, proč ke změně došlo. Amanda Langowski, vedoucí programu Insider, to kromě obecných a povinných fází nespecifikuje. Dosud si Microsoft vystačil se třemi kanály, tak k čemu teď potřebuje čtvrtý? Například Tom Warren z magazínu The Verge si myslí, že se Microsoft chystá na nástup Windows 12.

