Infinite Bad Guy: Neuronka od Googlu vytvořila nejzbytečnější video na YouTube

Videoklip Bad Guy od americké zpěvačky Billie Eilish letos na podzim překonal metu jedné miliardy přehrání na YouTube, a tak si v mateřském Googlu řekli, že si to zaslouží menší dárek pro ty nejvěrnější fanoušky.

Výsledek se jmenuje Infinite Bad Guy – nekonečné přehrávání videoklipu v milionech milionů kombinací, které dokončíte až dávno poté, co už nebude existovat ani planta Země. Pro matematiky mezi našimi čtenáři: Poslech všech možných kombinací by zabral 1,46×10¹⁰⁰ roků.

Inženýři si nejprve vzali do parády technologii Content ID, která za běžných okolností chrání majitele autorských práv, protože dokáže v obří databázi YouTube vyhledat totožné kopie chráněného díla.

Google udělal v podstatě to samé a nechal si pomocí CID vytáhnout seznam mnoha tisíc cover verzí oficiální nahrávky počínaje babičkou bubnující do rytmu před webovou kamerou a konče profesionálním přednesem některé z mnoha stovek kapel a pouličních performerů.



Bad Guy v podobě cover verze složené ze psů. Stačí přepnout na další video v řadě a v písničce bude pokračovat jiné video se psem.

Pak přišla na řadu další neuronová síť. Dostala za úkol všechny tyto neoficiální nahrávky poslechnout (uf!) a navzájem zvukově synchronizovat takovým způsobem, abychom si mohli při přehrávání Bad Guy přepínat z jednoho coveru do druhého.



K dispozici je samozřejmě i verze s kočkami. Sledováním dohromady strávíte miliony milionů let (a ještě mnohem více).

Aby to bylo ještě zábavnější, nechybí ani přepínání podle určitých žánrů/klíčových slov. Když si tedy budete chtít poslechnout Bad Guy v trumpetové verzi, půjde to. A jelikož trumpetové video není jediné, během přehrávání se budete moci okamžitě přepnout na jiné a tak dál a dál až do skonání věků.

Samozřejmě nechybí ani varianta se psy, kočkami, instrumentální, elektronická, komiksová...

Pokud máte doma fanoušky Billie Eilish, toto jim raději neukazujte.