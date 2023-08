Indie přistála na Měsíci, Computer testuje SSD a Kuba (zatím) nerozbil dron DJI Air 3

Čandraján-3 přistál na Měsíci a Indie se konečně dostala do elitního a zatím velmi skromného klubu zemí s vlastními lunárními misemi. USA už ale pomalu začínají s komercializací Měsíce pro soukromou sféru.

Jirka přijde ukázat několik rychlých 2TB SSD – velký test najdete v časopisu Computer. Kuba také létá, namísto Měsíce zatím jen v parku Lužánky v centru Brna. Do redakce nám totiž dorazil nejnovější dron DJI – Air 3 s dvojicí fotoaparátů. jelikož je to už dron se štítkem nové evropské regulace C1, zopakujeme si, co zhruba začne platit v roce 2024.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 00:32 Čandrájan-3 přistál

Čandrájan-3 přistál 08:51 Test 2TB SSD

Test 2TB SSD 18:30 DJI Air 3

Poznámka pod čarou: Kuba sice (zatím) nerozbil dron, ale kvůli dronu v sobotu odpoledne málem přišel o prsty. DJI zapracovalo na materiálové odolnosti vrtulek, ze kterých se stala solidní zbraň.