Imagination Technologies má první vlastní procesory Catapult na bázi RISC-V

Společnost Imagination Technologies je známá svými mobilní grafickými čipy, které ve své slavné době dodávala i Applu. Jakmile se ale v roce 2016 pustil Apple do vlastních grafických čipů, přišla Imagination Technologies o více než polovinu příjmů, hodnota firmy klesla na čtvrtinu a začaly těžké časy. Nakonec je koupil soukromý fond spadající pod čínskou vládu. Společnost to tedy přežila a nyní se pustila do nového odvětví – vlastních procesorů s instrukční sadou RISC-V.

Open source design RISC-V je stále poměrně nová záležitost s obrovským potenciálem a vlastní architekturu jader dělá jen málo společností. Mezi nejznámější patří například SiFive, kterou chtěl nedávno koupit Intel, ale nakonec z dohody sešlo. Imagination Technologies nyní oznámilo vlastní sérii procesorů Catapult na bázi vlastních jader RISC-V.

K dispozici budou čipy ve čtyřech úrovních pro segment dynamických řadičů, realtime procesory, výkonné čipy a specializované procesory pro automobily. Kombinovat je lze s grafickými čipy, akcelerátory pro AI, síťovými technologiemi a podobně pro stavbu kompletních systémů.

Zatím je na výběr 32bitová i 64bitová varianta s možností škálování až do 8 výpočetních jader v rámci jednoho clusteru. Imagination Technologies má také připravené vývojové prostředí (Catapult SDK, Catapult Studio) a další důležité nástroje pro programátory a inženýry pro rychlou implementaci.

V roce 2022 by čipy měly dostat podporu Linuxu a výkonné varianty budou k dostání v roce 2023.