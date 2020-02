iMac z jednoho kusu zakřiveného skla by vypadal skvěle, ukazuje designér

Před týdnem se provalil patent Applu na design počítače z jednoho kusu zakřiveného skla. Zvedla se vlna kritiky, že je to špatný nápad, který navždy zůstane jen ve formě patentu, protože by byl v praxi nepraktický. Jenže do vizuální realizace nápadu se pustil designér vystupující na YouTube pod přezdívkou Concept Creator. A najednou už takový iMac vypadá jako velmi elegantní a použitelný počítač.

Nedostatky tohoto nápadu jsou zřejmé. Pokud by měla být zachována možnost naklápět obrazovku, musel by být materiál ohebný a klasické křehké sklo je tedy ze hry. Navíc by byla klávesnice příliš blízko obrazovky a byl by to vlastně stolní počítač s ergonomickými nedostatky notebooku. Ale z hlediska designu je to nápad bezesporu působivý.

Podívejte se na video: