Ikony Kalkulačky, Fotografií a spol. už na ploše Windows 11 nevypadají, že tam nepatří

V květnu redmondští opravili 78 zranitelných míst ve Windows a přidružených produktech. Dále implementovali do Edge pětici záplat z Chromia. Funkčně jde o velkou aktualizaci pro Windows 11, do kterých po roce od oznámení míří slíbené AI funkce.

Ale rovnou vás musím upozornit, že v češtině si je až na výjimky neužijete buď vůbec, nebo omezeně. Microsoft nástup Recallu, Click to Do a chytrého vyhledávání oznámil v předstihu, takže jsme si situaci přiblížili v samostatném článku. Krátká verze: distribuce v Evropském hospodářském prostoru neběží vůbec. Ani když se rozběhne, nebude to pro nás mnoho znamenat.

Podívejme se na novinky, které jsou v tuzemsku s květnovou servisní aktualizací ve Windows reálně zaváděny. Tím mám na mysli, že se jich dočkáte, ale distribuce je řízená, takže můžete čekat hodiny, dny až týdny. Výjimkou budiž první položka na seznamu:

V nabídce Start a ve službě Windows Update se zobrazí časový odhad, jak dlouho bude počítač při dokončování instalace aktualizace uživatelsky nedostupný. (Windows 11 24H2)

Vedle nabídky Start se objevuje widget s informacemi o smartphonu, které zprostředkovává Propojení s telefonem. (Windows 11 24H2 + 23H2)



Widget vedle nabídky Start nabídne základní informace o mobilu

Domovská obrazovka Průzkumníku nabízí kurátorské výběry osobních souborů z OneDrivu. (Windows 11 24H2 + 23H2)

Průzkumník zrychluje rozbalování archivů ZIP. Zejména jde o ty s mnoha malými soubory. (Windows 11 24H2 + 23H2)

Ikony moderních aplikací jako Výstřižky, Rychlé poznámky apod. na pracovní ploše už nejsou malé a s barevným pozadím. Odpovídají tomu, jak vypadají jiné ikony. (Windows 11 24H2 + 23H2)



Vpravo jsou ikony moderních aplikací na ploše. Tak nehezké už nebudou

Tvoříte weby? Část obsahu můžete transformovat do widgetů. (Windows 11 24H2 + 23H2)

V Evropském hospodářském prostoru jsou k dispozici nové možnosti přizpůsobení widgetů na zamykací obrazovce. (Windows 11 24H2 + 23H2)

Předčítání obsahuje rekapitulaci, která shrne, co nástroj právě přečetl. Sledovat můžete živý přepis a text kopírovat. Podporovány jsou klávesové zkratky. (Windows 11 24H2 + 23H2)

Automatické rámování se automaticky použije, pokud váš počítač podporuje Studio Effects a funkci jste dosud nepoužili. (Windows 11 24H2)

Na oficiálním seznamu změn nevidím ztmavnutí grafických indikátorů průběhů a zaplnění úložišť. Jsou teď tmavě zelené a modré. Dejte v diskuzi vědět, jestli to máte také tak. Je možné, že Microsoft jen experimentuje v malém procentu instalací Windows 11 24H2.



Indikátory zaplnění a průběhu jsou tmavší

Přehled vydaných aktualizací

Opravy a případné další změny obsahují aktualizace z 13. května:

KB5058411 pro Windows 11 verze 24H2 (sestavení 26100.4061),

KB5058405 pro Windows 11 verze 23H2 (sestavení 22631.5335),

KB5058379 pro Windows 10 verze 22H2 (sestavení 19045.5854).



Windows Update ve Windows 11 24H2 ukáže,

kolik času bude potřeba k restartu při instalaci aktualizací

Známé problémy s aktualizacemi

Windows 11 24H2

Microsoft momentálně neeviduje potíže s aktualizací.

Windows 11 23H2

Microsoft momentálně neeviduje potíže s aktualizací.

Windows 10 22H2

Session Recording Agent 2411 od Citrixu brání v dokončení instalace aktualizace KB5049981. Řešením je aktualizace Citrix Session Recording Agent na verzi 2503.

Microsoft shrnuje poslední změny ve Windows 11: