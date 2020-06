Ikona odchází. Architekt Jim Keller po dvou letech opouští Intel

Ze Santa Clary přišla nečekaná zpráva. Intel včera večer oznámil, že z firmy z osobních důvodů odchází Jim Keller. Toho Intel najal v roce 2018 do nejvyššího vedení jako viceprezidenta, který měl na starost vývoj čipů a systémových architektur.

Keller odstoupil s účinností k 11. červnu, s Intelem se ale domluvil, že bude ještě půl roku působit jako externí konzultant. Spolu s jeho odchodem nastaly uvnitř firmy i další personálie. Intel jmenoval čtyři nové ředitele pro divize zabývající se výrobou, vývojem čipů, návrhem síťových řešení a intelektuálním vlastnictvím.

Kdy, jak a jestli vůbec se velká obměna managementu promítne do produktů, to zatím nevíme. Intel se ale posledních letech dostal do situace, kterou nepamatuje.

Problémy s přechodem na 10nm výrobu procesorů zbrzdily jeho plány, a tak místo nových architektur upravoval ty staré.

Za své vzal tick-tock cyklus, v rámci něhož Intel na jedné generaci výrobního procesu uváděl dvě generace procesorů.

Postupně se objevují chyby/zranitelnost v návrzích, již lze zneužít k napadení počítačů. Daní za jejich softwarové opravy je snížený výkon.

Intel se stáhl před ARMem a přestal vyvíjet čipy pro mobily.

Ani na druhý pokus nedokázal adaptovat 5G technologie a modemovou divizi nakonec prodal Applu.



Kariéra Jima Kellera (zdroj: Intel)

Zkušený architekt Keller přišel do firmy v době, kdy už všechny tyto problémy byly na stole. Intel možná doufal, že právě on by mohl udat nový směr. V minulosti totiž Keller byl u řady klíčových technologií.