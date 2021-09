Ikea ukončila dobu alkalickou, jednorázové baterie tam už nekoupíte

Loni v říjnu Ikea oznámila, že do roka ukončí prodej všech jednorázových alkalických baterií. Už je to tady. Největší světový obchodní řetězec s nábytkem a domácími potřebami by měl tyto baterky prodávat ještě dva dny, fakticky je už ale nekoupíte.

Ikea měla vlastní řadu Alkalisk ve formě 9V a 1,5V baterií, na webu už však zůstaly jen články typu AAA. Stojí u nich „poslední možnost nákupu“, nicméně v žádné ze čtyř poboček obchodu již nejsou skladem.

„Pro spotřebitele, kteří používají baterie často, může být přechod z alkalických na dobíjecí baterie výhodný. Časem lze dosáhnout podstatných finančních úspor a ochrany životního prostředí. Společnost Ikea v loňském roce celosvětově prodala přibližně 300 milionů alkalických baterií. Vidíme tedy velký potenciál v tom, abychom naše zákazníky inspirovali, aby si osvojili nové způsoby chování a plně využívali potenciál dobíjecích baterií,“ říká Emelie Knoesterová, manažerka IKEA Range & Supply.

Dobíjecí akumulátory obchod prodává pod značkou Ladda, aktuálně má v nabídce dva typy AAA s kapacitami 750 a 1900 mAh a AA s kapacitou 2450 mAh. U všech slibuje až 500 nabíjecích cyklů. Ikea v nabídce ponechala jednorázové lithiové baterky Plattboj CR2032, protože za ně dobíjecí alternativu nemá a spousta ovladačů nebo spotřebičů je na knoflíkových článcích závislá. (Ovšem ani nabíjecí NiMH AA/AAA akumulátory nejsou vždy vhodnou náhradou za jejich alkalické protějšky, protože pracují s napětím 1,2 V, přičemž některé spotřebiče striktně vyžadují 1,5 V.)

Baterie Ikea Alkalisk byly velmi oblíbené díky tomu, že byly levné a dlouho vydržely. Jak ukazuje nezávislý test na nejlepsi-baterie.cz, v poměru cena/kapacita mezi desítkami různých modelů dosáhly druhého místa u nízkoodběrových zařízení (50 mA) a třetího u vyšších odběrů (500 mA). Avšak ani jejich nejbližší rivalové už nejsou běžně k dostání, případně od měření a záznamu do databáze zdražily.

