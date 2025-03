Ikea chystá chytrý teploměr a vlhkoměr, který již nebude potřebovat její bránu, ale půjde připojit ke všemu

Ikea letos uvede teploměr a vlhkoměr Timmerflotte, přičemž půjde o její první senzor do chytré domácnosti, který nebude komunikovat přes Wi-Fi ani Zigbee, nýbrž Thread a protokol Matter. Půjde tak připojit k centrální bráně Dirigera, nikoliv už však ke starší Trädfri. Poprvé však oficiálně nebude nutná brány přímo od Ikey, ale díky univerzálnímu Threadu/Matteru půjde použít se zařízeními třetích stran.

Nové sítě pro propojení chytré domácnosti již používají Google Nest Hub, Apple TV, Amazon Echo, ale oblíbené jsou třeba i Aqara Hub M3 nebo Homey. Sama Ikea se dlouhé roky pevně držela zejména Zigbee či Wi-Fi a brána Dirigera z počátku ani nepodporovala nic jiného. Loni ale na ni zpřístupnila Matter a stále se čeká na aktivaci Threadu, neboť příslušný čip a anténa vevnitř jsou.

Timmerflotte podle záznamu v databázi FCC nabídne i Bluetooth LE, takže se k němu možná mobily budou moci připojit napřímo i bez jakékoliv brány. Rychlejší Bluetooth se případně bude hodit také pro aktualizaci firmwaru, což je proces, který se přes Zigbee nebo Thread dost vleče.

Nic moc dalšího o novém teploměru nevíme. Ikea o něm zatím nemluví, takže informace prosákly jen z úředních dokumentů, ve kterých výrobce žádá o povolení k prodeji. To se děje u všech bezdrátových zařízení. Vyčíst lze ale třeba i to, že Timmerflotte se bude napájet dvojicí AAA baterek, což je obvykle lepší a levnější řešení než knoflíková 3V baterka. A samotný senzor má kruhový tvar s poloměrem jen o něco větším, než je délka samotného AAA článku. Nevíme ani to, jak bude senzor vypadat zepředu.