IKEA testuje webový bazar ve stylu Bazoše, má přijít i do Česka. Lidé si budou nábytek prodávat mezi sebou

Bazarové weby v Česku dostanou další konkurenci. Vlastní online tržiště zaměřené na prodej a nákup použitého zboží chystá i švédský nábytkářský gigant IKEA. Zatím ho testuje v Oslu a Madridu, ale plánuje ho v následujících měsících spustit globálně, takže i u nás.

Webové tržiště nazvané IKEA Preowned má fungovat jako kterýkoliv jiný bazar, který znáte z internetu. Hlavní myšlenkou je, že uživatelé se mezi sebou propojí sami, platbu si vyřeší sami a pak si i zboží předají sami. IKEA do celého procesu bude vstupovat spíše minoritně jako garant platformy.

IKEA už jeden bazar má

To je rozdíl oproti již existující bazarové službě, kterou IKEA v některých svých prodejnách nabízí a která je dostupná i v Česku. Ta se jmenuje Druhý život nábytku a je založené na tom, že prodejně přes formulář nahrajete fotky IKEA nábytku, který chcete prodat, prodejna vám nabídne cenu a když s ní souhlasíte, nábytek odvezete do některého z výdejních míst. IKEA vám pak za něj dá dárkovou poukázku ve slíbené hodnotě. Takto odkoupený nábytek putuje do Oddělení zlevněného zboží se zárukou dva roky.

Je to sice určitý způsob, jak se zbavit použitého IKEA nábytku, ale není ideální. Cenu navrhuje sám obchod, nutí vás pokračovat v nakupování v IKEA… příliš velkou kontrolu nad svým obchodem prodávající nemá.

Volnější ruce

Právě tyto aspekty, které nemusí být všem příjemné, s IKEA Preowned padají. V první řadě není nutná cesta na prodejnu. Zboží si sice opět musíte nafotit, ale cenu, za kolik chcete nábytek prodat, si zvolíte sami. Tržiště pak jen pomocí AI detekuje, o jaké zboží z katalogu se jedná a dodá k němu rozměry a originální fotografie. Takže si kupující může porovnat, jak moc použitý nábytek je.

Prodávající se navíc může rozhodnout, jestli chce peníze, nebo jestli mu platforma peníze od kupujícího vloží IKEA do dárkového poukazu, který bude mít o 15 procent větší hodnotu než je zaplacená částka. Do předání zboží IKEA nevstupuje, to je na prodávajícím a kupujícím.

Časem s poplatkem?

V testovacích tržištích v Oslu a v Madridu jsou už první produkty umístěné, obvykle vycházejí na půlku originální ceny. Součástí je i mapa, kde zájemci mohou vidět, kde se prodávající nachází.

Umístění nabídky je v tuto chvíli zdarma, ale to se může změnit. Ředitel skupiny Ingka Group Jesper Brodin, pod kterou IKEA spadá, pro The Financial Times avizoval, že časem možná IKEA zavede „symbolický poplatek”. Podle něj nové tržiště může narušit monopol ostatních webových bazarů, v českém prostředí by mohlo jít o Facebook Marketplace, Bazoš, Sbazar či Aukro.

Ano, s rozšířením do Česka se počítá, IKEA chce nový web spustit globálně. Přesný termín ale zatím znám není, podle The Financial Times se o dalších krocích rozhodne v prosinci.