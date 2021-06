IKEA nabízí nový senzor kvality ovzduší. Na zvýšenou prašnost upozorní změnou barvy

Pokud žijete v centru města plném aut, může vám leckdy ke zjištění stavu ovzduší stačit pohled z okna. I když ale není zjevná smogová situace, nemusí to znamenat, že dýcháte čistý vzduch. Právě proto představila švédská IKEA nový senzor kvality ovzduší Vindriktning.

Hned v úvodu je vhodné podotknout, že nový senzor je aktuálně pouze na americkém trhu (a ani zde není skladem), kde přijde na 11,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 250 korun. V českém katalogu jsme tuto novinku zatím nenašli.

IKEA Vindriktning

Malá plastová krabička bílé barvy má rozměry 50,8 × 50,8 × 89 milimetrů. Na přední straně se nachází poloprůhledný ukazatel, za kterým se skrývají barevné LED. Ty svou barvou vyjadřují aktuální stav ovzduší v místnosti – zelená znamená čistý vzduch, oranžová deklaruje přijatelnou úroveň a červená značí špatné podmínky.

Přístroj lze napájet přes konektor USB-C, přičemž součástí balení není kabel ani napájecí adaptér – obojí je možné v případě potřeby dokoupit. Výrobce doporučuje umístit ho na frekventované místo domácnosti, aby odrážel skutečný stav ovzduší v jejím rámci.

IKEA Vindriktning monitoruje koncentraci pevných prachových částic do velikosti až 2,5 μm. Částice menší než 10 μm jsou nebezpečné hlavně tím, že pronikají za hrtan a dostávají se až do dolních cest dýchacích, kde se mohou usazovat v průduškách.

Spojení s chytrou domácností

Částice PM2,5 mohou pocházet ze zdrojů, jako jsou výfukové plyny z automobilů, zplodiny elektráren, krbů, letadel, lesních požárů, a dokonce i sopek, které se přitom nemusí nacházet v blízkém regionu, ale jsou schopné chrlit škodliviny doslova do celého světa.

IKEA již několik let pracuje na vlastním systému chytré domácnosti, jehož součástí je celá řada spotřebičů. Pořízení senzoru kvality ovzduší tak dává smysl například v kombinaci s čističkou vzduchu Förnuftig (na našem trhu k dispozici za 1290 Kč), která byla do nabídky zařazena na začátku roku 2021. Její filtr pohltí „přibližně 99,5 % částic velikosti do PM2,5, jako je prach a pyl.“

Dle informací německého webu Golem.de by se senzor Vindriktning měl objevit v nabídce pro Evropu v průběhu července, a to jak v online katalogu, tak i v kamenných prodejnách. Předpokládaná cena je 10 eur, tedy v přepočtu asi 250 korun.