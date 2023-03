IKEA bude na svůj nábytek používat lepidlo na biologické bázi. Chce tím snížit dopad na klima

Švédská nábytkářská firma IKEA často dává na odiv své ekologické smýšlení. Zatím nejnovějším počinem v tomto směru je plánovaný přechod z lepidel na bázi fosilních paliv na lepidla na biologickém základě. Firma o tomto záměru informovala na svých webových stránkách.

V současné době je 5 % klimatické stopy celého výrobního řetězce IKEA spojeno s používáním lepidla v dřevotřískových deskách, které se používají ve výrobcích, jako jsou skřínky, šatní skříně a police. Cílem změny je snížit do roku 2030 používání lepidel na bázi fosilních paliv o 40 % a emise skleníkových plynů z lepidel o 30 %.

Biologické lepidlo

Hledání nových způsobů lepení je jedním z hlavních přístupů ke snižování klimatické stopy. „Pro společnost IKEA je to velký a důležitý krok, který se snažíme realizovat již více než 10 let. Potvrzuje to, že je potřeba více lepidla s mnohem nižší klimatickou stopou a že i malé změny mohou mít velký dopad. Doufáme, že tato změna bude inspirací pro další,“ řekla technologická a materiálová inženýrka Venla Hemmilä.

IKEA očekává, že biologické alternativy budou v nadcházejících letech cenově konkurenceschopnější lepidla než na bázi fosilních paliv. Doufá, že její výroba urychlí snižování nákladů na ekologičtější produkty a že ji budou následovat další společnosti. Z konkurenčních důvodů však odmítla uvést jména dodavatelů ekologických lepidel.

Přechod od lepidel na bázi fosilních paliv k lepidlům z biologických materiálů bude probíhat postupně. Cílem je, aby většina továren v dodavatelském řetězci IKEA, zabývající se výrobou dřevotřískových desek, používala do roku 2030 lepidla s nižší klimatickou stopou.

Jako první bude používat lepidlo na bázi biotechnologií továrna v litevském městě Kazlų Rūda. Konkrétně půjde o lepidlo vyrobené z technického škrobu z kukuřice. Jde o výsledek desetiletého úsilí o nalezení alternativ k lepidlům na bázi fosilních paliv. Technický škrob se vyrábí z průmyslově pěstovaných rostlin, které jsou odděleny od potravinového řetězce. Souběžně s tím budou probíhat testy dalších biologických alternativ.

Malý krůček pro firmu, ale velký krok pro lidstvo

Lepidlo se v nábytkářské firmě stalo středem zájmu v roce 2016. IKEA tehdy zkoumala, jak jsou její klimatické cíle v souladu s Pařížskou dohodou, a mapovala, jak může rozšířit podnikání a zároveň snížit emise. Provedla analýzu rozdělení zdrojů své uhlíkové stopy, včetně výroby, materiálů a potravin, a najala konzultanty, kteří provedli posouzení životního cyklu některých materiálů.

„Není to jednoduchá změna. Bavíme se o průmyslu, který používá stejná lepidla již šedesát let, a tato lepidla byla šedesát let optimalizována z hlediska výkonu a nákladů,“ upozorňuje Hemmilä a tím, že mnohá lepidla biologického původu jsou aktuálně příliš drahá a průmysl není připraven je vyrábět

„Vzhledem k tomu, že lepidlo v materiálech představuje 5 % klimatické stopy výrobního řetězce IKEA, to má velký dopad a je to klíčový krok k tomu, abychom přispěli k omezení globálního oteplování na 1,5 °C. Společně se zvyšujícím se využíváním recyklovaného dřeva a snahou o dosažení 100% podílu obnovitelné energie při výrobě je to další milník na cestě k udržitelnějšímu rozvoji našich výrobků,“ říká vedoucí oddělení pro klima Andreas Rangel Ahrens.

Hledání nových lepidel je jedním z hlavních přístupů ke snižování klimatické stopy spojené s výrobou dřevotřískových desek. Spolu se snahou o 100% využívání energie z obnovitelných zdrojů je toto úsilí v souladu s ambicí používat do roku 2030 výhradně obnovitelné a recyklovatelné materiály.