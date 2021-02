Ignorování aktualizací není typické jen pro uživatele Windows. Své o tom ví i autoři Linuxu Mint

Nejsou dávno doby, kdy uživatelé Windows mohli rozhodovat o tom, kdy (a zda vůbec) nainstalují aktualizace distribuované skrz Windows Update. Toto řešení se ale neosvědčilo, neboť mnozí dostupné updaty ignorovali, a jejich počítače tak zůstávaly neaktualizované. Microsoft proto změnil strategii a klíčové záplaty instaluje bez ohledu na uživatele.

O tom, že přístup Microsoftu má něco do sebe, svědčí článek, publikovaný nedávno na blogu linuxové distribuce Mint. Zakladatel Clem Lefebvre v něm konstatuje, že příliš mnoho uživatelů instaluje aktualizace pozdě, případně provozují již dlouho nepodporované verze operačního systému.

Aktualizujte svůj počítač!

Autor článku „Aktualizujte svůj počítač!“ v úvodu zdůrazňuje důležitost aktualizací, zejména těch bezpečnostních. Ty chrání zejména před lokálními i vzdálenými útoky a před škodlivým softwarem. Spolu s vydáním updatu dostávají potenciální útočníci informaci o chybě, kterou se mohou pokoušet zneužít.

Linux Mint je distribuce, orientovaná především na začátečníky – proto přichází s jednoduchým grafickým nástrojem pro správu aktualizací. Jeho použití je snadné, je konfigurovatelný a poskytuje dostatek informací. V případě, že by instalace updatu způsobila nějaké potíže, je možné se vrátit k dřívějšímu stavu díky funkci Timeshift. V tomto směru tedy není, čeho se obávat.

Lefebvre publikoval varující statistiky, nicméně sám uvádí, že je nutné brát je s určitou rezervou – v systému totiž není žádný nástroj, který by vývojářům posílal data. Údaje proto vycházejí z jiných metrik, které vypovídají pouze o jednom konkrétním aspektu.

Jen 1/3 aktualizuje alespoň jednou týdně

Po aktualizaci webového prohlížeče Firefox požádali vývojáři Yahoo, aby jim poskytlo informace o tom, jaké verze browseru používají uživatelé Linux Mintu. Statistiky prozradily, že v průběhu prvního týdne provedlo update pouze 30 % uživatelů. Někteří přitom zanedbávají aktualizace dlouhodobě – nejstarší zaznamenaná verze Firefoxu byla 77 z června loňského roku.

Podobně, jako v případě aktualizací aplikací, je tomu i z hlediska používané verze systému. Konkrétně jde o Linux Mint 17.x, jehož podpora byla ukončena v dubnu 2019, takže by ho dnes teoreticky neměl nikdo používat. Opak je pravdou – ze dvou zdrojů vychází, že zastoupení této verze je někde mezi 5 a 30 %. To je sice dost velké rozpětí, ale i kdyby pravda byla „někde uprostřed“, znamenalo by to, že zhruba každý osmý uživatel aktivně používá skoro dva roky nepodporovaný systém.

Ignorace dostupnosti aktualizací tak zjevně není jen problémem uživatelů Windows. Očividně lze podobné chování zachytit i u uživatelů alternativních platforem. V tomto případě jistě hraje jistou roli orientace distribuce na „běžné Franty uživatele“, jejichž přístup k operačnímu systému bude do značné míry podobný jako u uživatelů Windows. Zjištěná data však alespoň do určité míry legitimizují nutnost instalace bezpečnostních záplat bez ohledu na uživatele.