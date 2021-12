IFTTT. Neztrácejte čas rutinními činnostmi a přepněte na autopilota

Čas je jednou z nejcennějších komodit, kterou máme, proto je zbytečné ho plýtvat činnostmi, které za vás může udělat stroj. Služba IFTTT vám může ušetřit spoustu času, jež byste jinak museli trávit rutinními aktivitami. Pojďme se podívat, jak vám může usnadnit život. IFTTT láká na nové funkce, chystá vylepšenou správu appletů a další novinky Když se stane toto, udělej tamto! Název služby IFTTT je zkratkou slov „If This Then That“, tedy v překladu „Když tohle, tak tamto“, či košatěji „Když se stane toto, pak udělej tamto“. To definuje podstatu celé služby, která funguje na principu podmínek a na ně navázaných reakcí. Co je v tomto případě podstatné: ony podmínky a následné reakce mohou fungovat napříč různými službami. IFTTT tak funguje jako „lepidlo“ mezi poskytovateli služeb, kteří mezi sebou často žádným způsobem nespolupracují. „Lepidlo na weby“ IFTTT přidává v červenci podporu dalších 24 služeb Síla IFTTT se ukazuje zejména ve spojení se systémy chytré domácnosti, kdy lze například spouštět a vypínat různé spotřebiče v závislosti na údaji z jiné platformy. Můžete tak třeba zapnout chytrou zásuvku Xiaomi, ke které je připojený ventilátor, pokud meteostanice Netatmo zaznamená teplotu vyšší než 20 stupňů Celsia. Jinak spolu tato dvě zařízení komunikovat neumí.

Založení účtu Podobně, jako téměř všechny internetové služby, vyžaduje IFTTT k tomu, abyste ho mohli používat, založení účtu. To naštěstí není nic těžkého – na stránce Get started with IFTTT můžete k přihlášení použít účet Google, Apple, nebo Facebook. Volitelně je též možné přihlašovat se e-mailovou adresou a heslem.

Přihlášení k IFTTT Protože aplikaci budete udělovat oprávnění k mnoha dalším službám, doporučujeme aktivovat dvoufázové ověření. To můžete provést klepnutím na ikonu svého účtu a volbou Account, kde následně klepnete na tlačítko Enable two-step verification.

Klepněte na tlačítko Enable two-step verification Po zadání hesla dostanete na výběr, zda chcete k ověřování používat jednu z autorizačních aplikací (Google Authenticator, Authy, Duo Mobile), či textové zprávy. Bohužel s českými telefonními čísly ověření přes SMS nefunguje, takže doporučíme využít sekundární ověřování přes aplikaci.

Základem jsou applety Základem veškerých činností jsou applety, které si můžete představit jako malé a relativně jednoduché programy. Každý applet se skládá ze dvou základních částí: spouštěče, tedy podmínky, jež musí být splněna, a akce, která bude v takovém případě provedena.

Applety Typickým příkladem může být applet, který vám pošle e-mail pokaždé, když se na Živě objeví nový článek. Podmínkou či spouštěčem („If This“ – „když se stane toto“) bude RSS kanál, ve kterém se objevují nové články, akcí („Then That“ – „pak udělej tamto“) pak bude odeslání e-mailové zprávy s určenými parametry.

Když na Živě vyjde nový článek, dostanu e-mail Co je velice zásadní: provazovat akce a reakce lze pouze u služeb, které IFTTT podporují. Je tedy nutné, aby provozovatel otevřel své rozhraní pro tento způsob komunikace. Paleta podporovaných platforem je velmi široká – v současnosti čítá více než 500 služeb všemožných typů.

Nastavení podmínky Pojďme od teorie rovnou do praxe – zkusíme si vytvořit applet, který nám pošle e-mail pokaždé, když teplota v Ostravě přesáhne 20 stupňů Celsia. Na začátku je vždy podstatné stanovit, co je akce, kdo k ní poskytne data, a jaká bude reakce, včetně toho, přes kterou službu se bude realizovat. Robotické vysavače Roomba budou chytřejší. Díky IFTTT dokážou spolupracovat s dalšími službami V tomto případě je situace jednoduchá, takže v prostředí IFTTT klepneme na tlačítko Create. Tím se dostaneme do jednoduchého editoru, kde stanovíme podmínku a poté i následnou akci. Nejprve klepneme na tlačítko Add u položky If This.

Klepněte na tlačítko Add u položky If This Tím se nám otevře přehled služeb, na kterých můžeme vystavět podmínku. Budeme hledat nějakou službu, která by mohla poskytovat informace o teplotě, proto do vyhledávacího pole zadáme třeba weather. Aplikace nabídne několik poskytovatelů – my zvolíme Weather Underground.

Do vyhledávacího pole zadejte třeba weather Tím se dostaneme ke všem typům podmínek, na nichž můžeme stavět akci a reakci. Pokud chceme posílat mail v okamžiku, kdy aktuální teplota přesáhne nějakou mez, zvolíme možnost Current temperature rises above.

Možné podmínky - zvolíme možnost Current temperature rises above V dalším kroku musíme propojit IFTTT s poskytovatelem služby. Zde bude stačit klepnout na tlačítko Connect. V případě služeb, vyžadujících přihlášení, bývá nutné zadat přihlašovací údaje a následně povolit přístup k určitým informacím.

Bude stačit klepnout na tlačítko Connect Následně budeme definovat podmínky – v tomto případě nastavíme teplotu, jednotky (stupně Celsia) a polohu. V případě jiných služeb se pochopitelně nabízené podmínky mohou (často i velice zásadně) lišit. Podmínku uložíme stiskem tlačítka Create trigger, čímž se vrátíme na předchozí obrazovku, kde budeme definovat reakci.

Zadání podmínek

Nastavení reakce Po zadání podmínky budeme definovat akci, jež bude při jejím splnění provedena. V tomto případě tedy budeme chtít, aby byl při překročení teploty ve zvoleném místě odeslán e-mail. V sekci Then That tedy klepneme na tlačítko Add.

V sekci Then That klepneme na tlačítko Add Další postup je podobný, jako při zadávání podmínky – bude tedy nutné vybrat službu, která bude mít na starosti akci. Do vyhledávacího pole tedy zadáme email a zvolíme příslušnou službu, tedy v tomto případě Email.

Služba Email Tím se dostaneme do nabídky možných akcí. Ta je tentokrát jen jedna – odeslání e-mailové zprávy, tedy Send me an email. V tomto případě budeme muset zadat adresu příjemce a následně potvrdit doručeným PINem, že jsme jejími vlastníky.

Akce - odeslání e-mailu V dalším kroku si pak můžeme nastavit, jak bude odesílaná zpráva vypadat. Můžeme zadat předmět a text zprávy, přičemž máme možnost přes Add ingredient promítat proměnné z dané služby (tj. zde např. název článku, jméno autora, adresa, ...). Tlačítkem Create action pak vytvoříme akci.

Tlačítkem Create action vytvoříme akci Tím se opět vrátíme do hlavního editoru akce a reakce, kde pomocí tlačítek plus můžeme upřesňovat podmínky a případně navazovat další akce. To je však možné pouze v placené verzi – bezplatná umožňuje výhradně jednoduché algoritmy „když – pak“. Applet uložíme stiskem tlačítka Continue, a nakonec potvrdíme tlačítkem Finish. Všechny své applety pak najdeme v sekci My Applets.

Applet uložíme stiskem tlačítka Continue

Propojení virtuálního a skutečného světa Zatím jsme si ukázali, jak propojit dvě elektronické služby. IFTTT ale můžete velmi dobře použít také k ovládání chytré domácnosti. Zkusme si představit například skalního fanouška Kuby Čížka, který chce neprodleně vědět o každém jeho nově publikovaném článku na Živě. Navigace TomTom spolupracuje s IFTTT, při odjezdu z domu zhasne osvětlení a zavře garáž Jako podmínku tedy nastavíme RSS Feed a pod ním pak New feed item matches. Jako klíčové slovo zadáme Čížek a adresa našeho RSS kanálu je https://www.zive.cz/rss/sc-47/. Tím jsme IFTTT řekli, aby spouštělo akci, pokud se v RSS objeví článek s Kubovým příjmením.

Nastavení podmínky Protože máme chytrou domácnost, postavenou na řešení Yeelight, využijeme ji pro upozornění. Možnosti pochopitelně závisí na tom, co daná platforma umí a jaké k tomu má prostředky. My použijeme chytrou žárovku, která se po vydání Kubova článku buď rozsvítí, nebo (pokud již svítí) zhasne. Jako službu po provedení akce tedy vybereme Yeelight a v dalším kroku zvolíme Toggle lights on/off. Opět nás čeká propojení s danou službou, spočívající v tomto případě v přihlášení k účtu. Následně dostaneme na výběr z dostupných žárovek a jako akci nastavíme Toggle.

Barevná žárovka se rozsvítí, nebo zhasne Tímto způsobem jsme provázali RSS kanál našeho webu s určenou podmínkou a s reálným světem, ve kterém se po vydání článku, splňujícím dané kritérium, rozsvítí/zhasne žárovka. Námi uvedený příklad je spíše zábavnou ukázkou (byť nepochybujeme o tom, že ho skalní fanoušci ocení a využijí), nicméně jistě sami dokážete vymyslet mnoho dalších praktických propojení.

Když Kubovi vyjde článek, pak se rozsvítí žárovka

Račte si vybrat applet Protože IFTTT oslaví letos v září deset let své existence, je více než jasné, že uživatelé za tu dobu vytvořili spoustu appletů, z nichž některé dali k dispozici ostatním. Nemusíte tedy pouze vymýšlet a nastavovat applety sami, ale můžete si vybrat ze široké palety, připravené ostatními. Xiaomi Yeelight: Wi-Fi LED žárovka za pár stovek, kterou můžete ovládat i hlasem Tuto možnost najdete v sekci Explore, kde buď můžete procházet nabídku, nebo použijte vyhledávací pole. Je poměrně velká šance, že najdete to, co potřebujete, aniž byste museli vytvářet vlastní applet. Pokud například hledáte applet, který dokáže automaticky zapnout žárovky Philips Hue při západu slunce, zadejte do vyhledávacího řádku Hue.

Vyberte si z připravených appletů V sekcích Applets a Services pak můžete procházet nabídku appletů a služeb, které spolupracují s uvedenými chytrými žárovkami. Zpravidla stačí jen umožnit appletu přístup k vašim účtům a případně nastavit různé podrobnosti.

Mobilní aplikace IFTTT je k dispozici také jako mobilní aplikace, a to jak pro operační systém Android, tak i pro iOS. Kromě možnosti spravovat, vypínat a zapínat stávající applety a vytvářet nové, nabízí také propojení akcí a reakcí s chytrým telefonem.

Aplikace IFTTT pro Android Pokud například zapomínáte při odchodu z domu zhasnout světla, můžete si nastavit podmínku typu „Pokud se vzdálím na více než sto metrů, zhasni!“ Podobně si lze nastavit akci v podobě rozsvícení světla v předsíni v okamžiku, kdy se váš mobil připojí k domácí Wi-Fi.

Podmínky vázané na telefon U telefonů s Androidem můžete jako podmínku nastavit připojení/odpojení k jakékoli či vybrané Wi-Fi, Bluetooth, notifikaci z určité aplikace, stav baterie či připojení/odpojení k nabíječce. Jistě sami najdete rutiny, které můžete automatizovat v závislosti na některé z uvedených podmínek.