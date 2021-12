Idea rozvoje „starého Firefoxu“ se rozpadla. Pale Moon mění směr, Basilisk zřejmě skončí

Jeden z dlouho vznikajících forků prohlížeče od Mozilly vyhodnotil svůj stav jako neuspokojivý. Pale Moon býval vytuněným Firefoxem, později se z něj stala jakási konzervační edice. Autor prohlížeče svého času odmítl jak nový vzhled Australis, tak pozdější odklon od klasických doplňků postavených na technologii XUL. Technologii chtěl zachovat a dále rozvíjet.

Dodneška tak Pale Moon z větší části podporuje starý typ doplňků a k tomu vypadá jako Firefox 4 z roku 2011. Kvůli kompatibilitě si autor rovněž forknul vykreslovací jádro, které tak nenazývá Gecko, ale Goanna. Malý projekt se vyhýbá komponentům napsaným v jazyce Rust, které v posledních letech najdeme ve Firefoxu.

Komunitní rozvoj prohlížeče nefunguje

M. C. Straver, hlavní autor forku, jmenuje několik problémů, které se s projektem z jeho pohledu pojí:

Lidé nejsou zrovna aktivní ve tvorbě a podpoře ekosystému doplňků .

ve tvorbě a podpoře . Uživatelská základna prohlížeče je stabilní, ale velmi malá.

Pale Moon rovněž trpí nedostatkem vývojářských sil. Příliš často si někdo raději založí vlastní fork, než aby spolupracoval na vylepšení stávajícího produktu.

Uživatelé a uživatelky se potýkají s kompatibilitou na webu a u doplňků.

V listopadu Straver anketou zjišťoval, co komunita od projektu chce. Téměř 40 % si přeje, aby byla zachována kompatibilita klasických doplňků. Dalších 34 % chce, aby Pale Moon mířil za svými cíli, jak to slíbil. (Podle osmi procent odpovědí by se prohlížeč měl proměnit ve Chrome, tyto hlasy ovšem popírají smysl jeho existence.)

Nový směr Pale Moonu

Dvě největší skupiny tedy jdou proti sobě, protože jedna chce zachovávat kompatibilitu, druhá pro změnu svižný prohlížeč s minimem kompromisů. Straver přiznává, že vzhledem ke všemu uvedenému je projekt nad jeho síly. Myšlenku zachovávání kompatibility s vlastním rozvojem tak Pale Moon opouští.

Vývojář obnovil knihovnu FUEL, kterou definitivně vyřadil Firefox 47 v červnu 2016. Tím se zlepší kompatibilita se starými doplňky jako FEBE či NoSquint. Reaguje tak na výše uvedený problém – komunita nebyl ochotná doplňky předělat, aby byly kompatibilní.



Současná situace nebyla udržitelná, tvrdí

hlavní vývojář Pale Moonu

Současně Pale Moon opět začne využívat GUID Firefoxu, čímž chce opět zlepšit kompatibilitu doplňků. Jak upozorňuje, nevyřeší tím magicky potíže, které mohou nastat při střetu starých doplňků s novým kódem v prohlížeči. Vývojovému týmu se tímto uvolní ruce a bude se více věnovat rostoucím potížím s kompatibilitou webů. Zaměří se mj. na JavaScript nebo Google WebComponents.

Řešení bude náročné a nepovede k optimálnímu výsledku, situace by se nicméně měla zlepšovat. Straver odmítá technologie nazývat standardy, pokud je Google nejdříve implementuje, aniž by proces doběhl. Ví ale, že prohlížeč se bez nich neobejde.

Basilisk zřejmě skončí

Straver dále došel k závěru, že se mu nevyplatí udržovat na živu jiný fork s názvem Basilisk. Měl být blíže Firefoxu – používal modernější, byť opět neaktuální vzhled Australis – a současně nést kompatibilitu doplňků pro XUL.

V kombinaci s uvedenými faktory a několik dalšími včetně problémům s licencováním v některých regionech, za což vývojář opět viní Google, už na vývoj Basilisku nezbývá prostor.

Straver se potřebuje naplno věnovat Pale Moonu. Definitivní rozhodnutí nepadlo, ale Basilisk pravděpodobně přestane existovat, pokud vývoj někdo nepřevezme. Vývojář zváží ještě jiné možnosti, jak by projekt v určité podobě mohl pokračovat.

Zdroje: M. C. Straver na fóru Pale Moon