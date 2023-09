iCloud+ se rozroste až na 12 TB. Nejvyšší tarif bude za 1500 Kč měsíčně

Apple na včerejší keynote, kde uvedl nové telefony, hodinky a sluchátka, představil také dva vyšší tarify online úložiště iCloud+. Dosavadní nabídka končila na kapacitě 2 TB, od 18. září ale budou dostupné i 6TB a 12TB varianta.

Zatím známe jen americké ceny. iCloud+ s kapacitou 6 TB bude za 30 dolarů měsíčně, 12TB tarif bude za 60 dolarů. Jde tedy o tří- a šestinásobek 2TB verze. Převedeme-li to do českých podmínek, ceny by mohly být 749 Kč a 1499 Kč za měsíc.

iCloud je v základu zdarma, ale jen s kapacitou 5 GB. Za příplatek uživatelé získají vyšší kapacitu, ale také funkce navíc. Bonusem je anonymizační proxy server při surfování v Safari, funkce pro jednoduchou tvorbu e-mailových aliasů nebo e-mailová schránka s vlastní doménou.

Kapacita Česko USA 50 GB 25 Kč 0,99 $ 200 GB 79 Kč 2,99 $ 2 TB 249 Kč 9,99 $ 6 TB ?, 749 Kč 29,99 $ 12 TB ?, 1499 Kč 59,99 $

Do iCloudu+ lze navíc posílat videa z kamer podporujících HomeKit a ta se nezapočítávají do nabízené kapacity. Apple takto uchová záznamy za posledních 10 dní. U 50GB tarifu lze ukládat záznamy z jedné kamery, u 200GB je to z pěti kamer a u 2TB a vyšších může být kamer neomezeně.

Kapacitu v iCloudu lze navíc sdílet v rodině s až pěti dalšími uživateli. A co Apple zavedl tzv. Pokročilou ochranu dat (Advanced Data Protection), prakticky všechna data v iCloudu včetně disku Drive lze chránit end-to-end šifrováním.