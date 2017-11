IBM sestrojilo 50qubitový procesor. Běží při teplotě -273,135 °C, těsně nad absolutní nulou

Viceprezident IBM pro vědu a výzkum Dario Gil se pochlubil, že jejich armáda inženýrů postavila dva nové funkční kvantové procesory. Jednodušší má dvacet kvantových bitů, qubitů, a druhý dokonce padesát.

Qubit je sám o sobě abstraktní matematický prostředek, který popisuje výpočty s bity, které mohou v jeden okamžik nabývat vícero stavů. Nejen 0 a 1 jako v současné křemíkové elektronice. Díky tomu by mohl kvantový počítač v jeden okamžik vykonávat mnohem více operací a být v mnoha praktických úlohách rychlejší než ten klasický.



Kvantová elektronika podle IBM

Qubity lze vyrobit různými způsoby, přičemž IBM se rozhodlo pro osvědčenou cestu supravodičů – silně zchlazených elektrických obvodů až na pouhých 15 milikelvinů (- 273,135 °C). Podstatné je nicméně to, že qubity jsou v onom zvláštním stavu, kdy mohou nabývat více stavů zároveň – v superpozici.

Tento stav má doslova jepičí život a pod vlivem okolních podmínek se z lidského měřítka okamžitě rozpadá. Přitom pouze během něj může kvantový počítač provádět výpočty s kvantovou logikou. Čím déle se tedy qubity udrží, tím více času má počítač pro dokončení výpočtu.

Zatímco předchozí kvantové procesory od IBM udržely superpozici nejvýše okolo 50 mikrosekund, nejnovější elektronika od IBM se dostala až na 90 mikrosekund. A to se už může hodit i na nějaké větší experimenty, které chce firma umožnit i vědecké obci a své nové kvantové procesory nabídne jako cloudovou službu v rámci stávajícího programu IBM Q.

Nutno nicméně podotknout, že se stále jedná spíše o klasickou vědu, než aplikované IT. Ostatně kvantové procesory, které by se svou univerzalitou použití mohly srovnávat s těmi současnými, budou vyžadovat tisíce a statisíce qubitů. Do té doby se bude jednat především o úzkoprofilové výpočetní stroje s využitím v chemii, biologii apod. třeba k simulacím molekul.